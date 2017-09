Japonsko v tomto roku ulovilo v Tichom oceáne 177 veľrýb

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 26. septembra (TASR) - Japonsko počas tohtoročného lovu zabilo pri svojom severovýchodnom pobreží 177 veľrýb. Oznámila to dnes tamojšia vláda, ktorú cituje denník The Straits Times.Tieto aktivity Tokia v Tichom oceáne vyvolávajú rozhorčenie mnohých organizácií bojujúcich za práva zvierat. Tri rybárske lode, ktoré sa vydali na more v júni, sa vrátili s úlovkom 43 veľrýb minke a 134 vráskavcov severných, ako bolo vopred oznámené, uviedlo ministerstvo rybného priemyslu.Japonsko je signatárom moratória Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) o love z roku 1986, ale využíva legislatívnu dieru, ktorá umožňuje zabíjanie veľrýb v mene vedeckého výskumu.Tokio sa snaží dokázať, že populácia veľrýb je dostatočne veľká a udržateľná, a obnoviť tak komerčný výlov ako tradičný zdroj získavania potravy.Dopyt japonských konzumentov po veľrybom mäse však v ostatných rokoch výrazne poklesol, čo vyvoláva otázky, či je takýto rybolov ekonomicky odôvodniteľný.Nátlak zahraničia na zastavenie tejto činnosti má však zatiaľ opačný efekt. Ide o ojedinelé slabé miesto inak bezproblémovej a vľúdnej japonskej diplomacie.Medzinárodný súdny dvor (MSD) v roku 2014 nariadil Japonsku ukončiť pravidelný lov v antarktických vodách s tým, že tento projekt nespĺňa konvenčné vedecké normy.Japonsko zrušilo svoj rybolov pre sezónu 2014-15, nasledujúceho roku sa však k nemu vrátilo s tým, že je realizovaný výlučne z rýdzo vedeckých dôvodov.