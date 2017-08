Japonsko zdolalo Austráliu a je štvrtým istým účastníkom MS

ázijská kvalifikácia MS 2018:



B-skupina:



Sajtama



Japonsko - Austrália 2:0 (1:0)



Góly: 41. Asano, 82. Ideguči

Sajtama 31. augusta (TASR) - Futbalisti Japonska postúpili na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. Vo štvrtok v ich predposlednom zápase tretej fázy ázijskej kvalifikácie na domácej tráve zdolali Austráliu 2:0 a v B-skupine im patrí s 20 bodmi prvá pozícia.Po domácom Rusku, ktoré má účasť automatickú, resp. po Brazílii a Iráne sú Japonci štvrtým istým účastníkom mundialu. Zverenci bosnianskeho trénera Vahida Halilhodžiča majú na konte po 9. kolách v ich skupine 20 bodov a už nikto ich nemôže zosadiť z prvého miesta. Druhá Saudská Arábia stráca na lídra 4 body, rovnako ako tretia Austrália. Na MS postúpia zo skupiny prví dvaja priamo, tretí pôjde do baráže s tretím tímom A-skupiny a jej víťaz si zahrá v interkontinentálnej baráži o postup do Ruska so zástupcom zóny CONCACAF.