Japonsko žiada bezpečný návrat rohinských utečencov

Rohingovia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 12. januára (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Taró Kóno naliehal v piatok na Mjanmarsko, aby zabezpečilo "bezpečnú a dobrovoľnú repatriáciu a presídlenie" rohinských utečencov z Bangladéša, ktorí tam utiekli pred násilím zo západného Mjanmarska. Informovali o tom japonské médiá.Kóno sa takto vyjadril na spoločnej tlačovej konferencii s mjanmarskou líderkou Aun Schan Su Ťij v metropole Mjanmarska Nepjito, uviedla agentúra DPA.Su Ťij sa zase poďakovala Japonsku za prísľub podpory vo výške 23 miliónov dolárov určených na reintegráciu utečencov a zlepšenie humanitárnych podmienok v Jakchainskom štáte. Zdôraznila dôležitosť právneho štátu a prijatie zodpovednosti zo strany armády.Kóno by mal absolvovať aj stretnutie s vrchným veliteľom mjanmarskej armády, generálom Min Aun Hlainom, a návštevu mesta Maungdó v severnej časti nepokojného Jakchainského štátu.Mjanmarsko by na základe dohody s Bangladéšom z vlaňajšieho novembra malo začať s repatriáciami utečencov 22. januára.Mjanmarská armáda v stredu priznala, že jej bezpečnostné zložky spoločne s budhistickými dedinčanmi zabili desiatich príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, ktorých telá sa našli v masovom hrobe v jakchainskej dedine Inn Dinn.Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte do susedného Bangladéša približne 655.000 mjanmarských Rohingov.