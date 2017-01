Japonsko zvažuje ústavnú zmenu, ktorá by umožnila abdikáciu cisára

Japonský cisár Akihito (druhý sprava). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 11. januára (TASR) - Japonsko zvažuje ústavné zmeny, na základe ktorých by mohol cisár Akihito koncom roku 2018 abdikovať. Jeho syn, 56-ročný korunný princ Naruhito, by tak mohol nastúpiť na trón 1. januára 2019.Cisár, ktorý má 83 rokov, vlani v auguste naznačil, že by mohol odstúpiť. Uviedol, že vek by mu mohol brániť v plnení štátnických povinností. Za posledných 200 rokov neabdikoval žiadny japonský cisár a súčasná legislatíva to nepovoľuje.Skôr než nastálo zmeniť ústavu pre účely cisárskej abdikácie pripadá do úvahy jednorazová výnimka, informovali dnes miestne médiá s odvolením sa na vládne zdroje. Naruhito je najstarším synom Akihita a cisárovnej Mičiko.Uvažuje sa tiež o možnosti, aby sa na takzvaný chryzantémový trón mohli dostať i ženy - táto alternatíva má podporu verejnosti, všíma si stanica BBC.Poradný výbor japonského premiéra Šinzóa Abeho sa legislatívnou zmenou zaoberá od októbra, pozmeňujúci návrh by mal byť predložený najneskôr v máji. Akihito, ktorého trápia zdravotné problémy, je na tróne od roku 1989.