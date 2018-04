Japonský premiér Abe odštartoval návštevu Spojených arabských emirátov

Japonský premiér Šinzó Abe s manželkou pricestoval v nedeľu do Spojených arabských emirátov, kde začal svoju cestu po tomto regióne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 30. apríla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v nedeľu do Spojených arabských emirátov (SAE), kde začal svoju cestu po tomto regióne, informovala agentúra AP.Abe so svojou delegáciou pricestoval do emirátu Abú Zabí, metropoly na ropu bohatej krajiny. V rámci svojho programu má plánované stretnutie s korunným princom emirátu Abú Zabí, šejkom Muhammadom bin Zájidom Nahjánom a ďalšími predstaviteľmi krajiny.Japonského premiéra privítal v nedeľu v noci miestneho času na medzinárodnom letisku v Abú Zabí sultán Džábir.Abe navštívil naposledy SAE v rokoch 2007 a 2013.Po stretnutiach v Abú Zabí pokračuje Abeho zahraničné turné v Jordánsku, Izraeli a Palestínskych územiach. Abe pred odchodom na Blízky východ novinárom povedal, že blízkovýchodný mierový proces je pre neho v rámci tejto cesty prioritou.uviedol s tým, že do diskusie plánuje konštruktívne zapojiť obe strany.