Japonský premiér nariadil kabinetu, aby pripravil nový balík stimulov

Japonský premiér Šinzó Abe, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 25. septembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe dnes nariadil kabinetu, aby do konca roka pripravil nový balík stimulov na podporu ekonomiky v hodnote zhruba 2 biliónov jenov (14,92 miliardy eur).Abe na stretnutí s výborom svojich poradcov vyhlásil, že nový balík opatrení by sa mal zamerať na podporu vzdelávania, starostlivosti o deti a na zvýšenie firemných investícií na zlepšenie produktivity.Očakáva sa, že Abe dnes oznámi termín konania volieb, aby využil výhody, ktoré mu prináša zvýšenie ratingu Japonska a "dezorganizácia" opozičných strán. Na balík stimulov by tak mohol lákať voličov počas kampane.Japonská vláda dnes zároveň potvrdila svoje hodnotenie vývoja ekonomiky, ktorá podľa nej pokračuje v zotavovaní a udržuje si mierny rast.Úrad vlády v správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, uviedol, že motorom hospodárstva sú aj naďalej súkromná spotreba, firemné investície, vývoz, priemyselná výroba, podnikové zisky a rast zamestnanosti a vďaka nemu aj výdavkov domácností.Upozorňuje však, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť neistému vývoju v zámorských ekonomikách a dôsledkom kolísania finančných a kapitálových trhov.(1 EUR = 134,01 JPY)