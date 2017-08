Japonský premiér poslal obeť do kontroverznej vojnovej svätyne

Ľudia sa zhromaždili vo vojnovej svätyni Jasukuni v Tokiu. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tokio 15. augusta (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe zaslal dnes v súvislosti so 72. výročím kapitulácie jeho krajiny v druhej svetovej vojne obetný dar do kontroverznej vojnovej svätyne Jasukuni, ktorá vyvoláva odmietavé reakcie zo strany Číny a ďalších krajín východoázijského regiónu. Informovala o tom agentúra DPA.Zaslanie tradičného obetného daru v podobe halúzok z posvätného stromu signalizuje, že Abe, kritizovaný za zľahčovanie japonských vojnových zločinov, svätyňu počas nadchádzajúcich dní osobne nenavštívi. Každoročne tak ale urobia desiatky poslancov, no aj niektorí ministri.Abe dnes vystúpi s prejavom na každoročnom spomienkovom podujatí na pamiatku približne 3,1 milióna Japoncov, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Očakáva sa, že sa na ňom zúčastní približne 5700 ľudí, vrátane pozostalých a príbuzných obetí, cisára Akihita a cisárovnej Mičiko, uviedla televízia NHK.Abe zasiela do Jasukuni obetné dary od roku 2012, keď sa stal predsedom vlády. Jeho osobná návšteva v decembri 2013 vyvolala rozhorčenie Číny a Južnej Kórey i neobvyklú kritiku zo strany USA.Šintoistická svätyňa Jasukuni je zasvätená vojakom aj civilistom, ktorí od polovice 19. storočia zomreli v boji za japonského cisára. Na jej zozname je takmer 2,5 milióna mien vrátane 14 vojnových zločincov, preto návšteva japonských politikov vo svätyni vyvoláva protesty Číny, Južnej Kórey a ďalších ázijských krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny čelili japonskej agresii.