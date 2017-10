Japonský premiér poslal obetu do vojnovej svätyne Jasukuni

Návštevníci sa ukláňajú na počesť japonským obetiam vojny pri vstupe do kontroverznej svätyne Jasukuni v Tokiu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 17. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe zaslal obetný dar do kontroverznej vojnovej svätyne Jasukuni, ktorá vyvoláva odmietavé reakcie zo strany Číny a ďalších krajín východoázijského regiónu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Abe poslal do tokijskej svätyne tradičnú šintoistickú obeť v podobe halúzky posvätného stromu pri príležitosti tohtotýždňových osláv japonského jesenného sviatku. Podľa miestnych médií však nie je pravdepodobné, že by Jasukuni v týchto dňoch aj osobne navštívil.V nedeľu sa budú v Japonsku konať predčasné parlamentné voľby, v ktorých si pravdepodobne Abe zaistí premiérsky mandát na ďalšie funkčné obdobie.Abe zasiela do Jasukuni obetné dary od roku 2012, keď sa stal prvýkrát predsedom vlády. Jeho osobná návšteva v decembri 2013 vyvolala rozhorčenie Číny a Južnej Kórey i neobvyklú kritiku zo strany USA.Šintoistická svätyňa Jasukuni je zasvätená vojakom aj civilistom, ktorí od polovice 19. storočia zomreli v boji za japonského cisára. Na jej zozname je takmer 2,5 milióna mien vrátane 14 vojnových zločincov, preto návšteva japonských politikov vo svätyni vyvoláva protesty Číny, Južnej Kórey a ďalších ázijských krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny čelili japonskej agresii.