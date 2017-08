Japonský premiér Š. Abe zreorganizoval svoj vládny kabinet

Japonský premiér Šinzo Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 3. augusta (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe pristúpil dnes k reorganizácii vládneho kabinetu, pričom siahol po skúsených veteránoch zo svojej Liberálnodemokratickej strany (LDP) so zámerom vzkriesiť svoju popularitu. Oznámil to tajomník japonskej vlády Jošihide Suga, ktorý tiež zostáva na svojom poste.Abeho voličská podpora poklesla následkom série škandálov jeho vládnucej LDP a jej snáh o presadenie nepopulárnej legislatívy v parlamente, analyzuje agentúra AP.Medzi vymenovanými ministrami je Icunori Onodera ako nový šéf rezortu obrany, ktorý tento post zastával už v rokoch 2012-14. Abeho protežantka Tomomi Inadová odstúpila z tohto postu minulý týždeň po tom, ako vyšlo najavo, že jej rezort tajil informácie o riziku, ktorému čelia japonské mierové jednotky v Južnom Sudáne.Taró Asó bol znovu vymenovaný za ministra financií, ako aj za vicepremiéra. Hirošige Sekó sa opätovne stal ministrom ekonomiky, obchodu a priemyslu. Novým ministrom zahraničných vecí sa stal Taró Kóno, ktorý nahradil Fumia Kišidu.Abe mal donedávna šance na získanie svojho tretieho funkčného obdobia ako líder LDP a zároveň ministerský predseda Japonska, čím by sa zrejme stal najdlhšie slúžiacim premiérom krajiny vychádzajúceho slnka, dodáva agentúra Reuters.