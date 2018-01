Japonský premiér začal v Estónsku cestu po 6 európskych krajinách

Japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 12. januára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe začal v piatok svoju päťdňovú cestu po šiestich európskych štátoch. Jeho prvou zastávkou je Estónsko, nasledovať budú Lotyšsko, Litva, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko. Abe sa stane vôbec prvým japonským premiérom, ktorý navštívi tieto krajiny, informovala spravodajská stanica ABC News.Abe pricestoval do estónskej metropoly Tallinn, kde sa bude zaujímať o kybernetickú bezpečnosť a informačné technológie. Táto pobaltská republika je považovaná za jeden z technologicky najvyspelejších štátov Európy.Tokio je totiž čoraz viac znepokojené možnými kybernetickými hrozbami zo strany Severnej Kórey a Číny, pričom sa chce v tejto oblasti poučiť od Estónska, ktoré v roku 2007 zasiahol rozsiahly útok hackerov.Zasiahnuté boli webové stránky ministerstiev, bánk, štátnych inštitúcií, novín a rozličných médií. Útok prišiel v čase sporov Estónska a Ruska týkajúcich sa premiestnenia vojnových hrobov zo sovietskej éry v hlavnom meste.Abe sa v Tallinne stretol s estónskou prezidentkou Kersti Kaljulaidovou a so svojím estónskym náprotivkom Jürim Ratasom. Lídri rokovali o vzťahoch medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj o bilaterálnych obchodných väzbách.Japonský ministerský predseda sa v sobotu presunie do susedného Lotyšska a ešte v ten istý deň i do Litvy.