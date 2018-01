Japonský supermarket predal jedovatú rybu, aktivoval sa varovný systém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 16. januára (TASR) - Mesto Gamagori na južnom pobreží japonského ostrova Honšu využilo svoj systém varovných ampliónov, aby upozornilo obyvateľov na hrozbu smrteľnej otravy, pokiaľ by skonzumovali jednu z piatich porcií rybieho mäsa, ktoré sa dostali do predaja v miestnom supermarkete. V jednom z balení mäsa ryby fugu, ktoré sa v Japonsku predáva ako zimná pochúťka, bola totiž prítomná i pečeň obsahujúca potenciálne smrtiaci jed, informovala v utorok agentúra AP.Predstavitelia regionálnych zdravotníckych orgánov vyjadrili obavu, že jed z nájdenej pečene kontaminoval aj zvyšné štyri balenia, ktoré supermarket predal svojim zákazníkom. Upozornili, že tento jed nie je možné z mäsa odstrániť umývaním ani varením.V súvislosti s incidentom v Gamagori nebolo podľa AP hlásené nijaké úmrtie. Zdravotnícke orgány zistili, že uvedený obchod už roky predáva balenia so zakázanou pečeňou fugu s tým, že ide o špecifický poddruh, ktorý je "takmer netoxický". Nelegálny predaj vyšiel najavo až teraz, keď jeden zo zákazníkov priniesol svoj nákup do zdravotného strediska.V záujme upozornenia zvyšných štyroch kupcov, ktorí neboli známi, využilo mesto varovné amplióny, využívané bežne pri zemetraseniach a iných katastrofách. Najmenej dvaja z nich prišli následne zakúpený tovar vrátiť. Ministerstvo zdravotníctva medzitým danému supermarketu nariadilo stiahnuť všetky balenia fugu a pozastaviť ich ďalší predaj.Vzhľadom na nebezpečenstvo otravy môžu ryby fugu môžu v Japonsku spracovávať len držitelia špeciálneho osvedčenia. Mäsom tejto ryby sa napriek tomu každoročne otrávia desiatky ľudí. Vlani bolo zaznamenaných 31 takýchto prípadov, ani jeden z nich sa však neskončil smrťou.