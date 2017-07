Jared Leto si možno zahrá hlavnú úlohu v komiksovej sérii Bloodshot, o angažmá sa už rokuje

Nová filmová séria Sony

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) - Americký herec a spevák Jared Leto rokuje o úlohe v adaptácii indie komiksovej série Bloodshot spoločnosti Valiant Comics. Novinku pripravuje filmové štúdio Sony Pictures.Projekt bude režírovať Dave Wilson, o jeho produkciu sa postarajú Neal Moritz, Toby Jaffe a Dinesh Shamdasani. Výkonnými producentmi budú Matthew Vaughn a Jason Kothari. V prípade podpísania zmluvy by 45-ročný umelec stvárnil hlavnú postavu, zabijaka Angela Mortalliho, neskôr známeho ako Bloodshot.Bloodshot je druhou plánovanou snímkou od Sony. Štúdio ju pripravuje na základe zmluvy na päť filmov, ktorú v roku 2012 podpísalo so spoločnosťami Valiant a DMG. Prvým komiksovým projektom, ktorý táto dohoda zastrešuje, je Harbinger. Ako informuje portál Deadline, snímky by mohli byť pre Sony začiatkom novej filmovej série.Bloodshota vytvorili v roku 1992 Kevin Van Hook, Don Perlin a Bob Layton. Komiksy sledujú Angela Mortalliho, zabijaka z gangu, ktorého zradí rodina a on musí čeliť obvineniam z vraždy. Dostane sa do ochrany svedkov, ale aj tam ho zradí agent FBI.Preto je nútený zúčastniť sa na experimentálnom programe, v rámci ktorého mu do tela vstreknú nanopočítače, vymažú mu pamäť a vytvoria z neho zbraň s nadľudskou silou a liečivými schopnosťami - Bloodshota.Jared Joseph Leto sa stal známym vďaka seriálu Tak toto je môj život (1994 - 1995). V roku 2014 získal Oscara, Zlatý glóbus, Screen Actors Guild Award a mnoho ďalších trofejí za stvárnenie Rayon v životopisnej dráme Klub poslednej nádeje (2013).Predstavil sa aj v snímkach ako Prefontaine (1997), Tenká červená čiara (1998), Narušenie (1999), Klub bitkárov (1999), Requiem za sen (2000), Úkryt (2002), Obchodník so smrťou (2005), Pán Nikto (2009) či Jednotka samovrahov (2016).V roku 1998 so svojím bratom Shannonom založil kapelu Thirty Seconds to Mars, ktorá má na konte štúdiovky 30 Seconds to Mars (2002), A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009) a Love, Lust, Faith And Dreams (2013).Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com a archívu agentúry SITA.