JARJABEK: Ak nebude vyriešené financovanie RTVS, bude to zlý riaditeľ

Dušan Jarjabek, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Bez ohľadu na to, kto bude novým generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ak nebude vyriešené financovanie tejto inštitúcie, bude to zlý riaditeľ. Vyhlásil to dnes predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) po tom, ako na zasadnutí výboru otvorili obálky zaslané 12 kandidátmi na post šéfa RTVS.povedal. Jarjabek je zástancom pokračovania koncesionárskych poplatkov, keďže ich zrušenie by podľa jeho slov znamenalo zoštátnenie RTVS.myslí si.Priznáva však, že súčasná výška poplatkov na úrovni 4,64 eura mesačne nestačí.deklaroval.Jarjabek tvrdí, že koalícia o mene nového riaditeľa ešte nehovorila. Doterajšieho šéfa RTVS Václava Miku hodnotiť nechcel.uviedol Jarjabek.Do utorka (16.5.) pracovníci výboru preveria, či všetci kandidáti dodali požadované náležitosti. Ak niekomu bude chýbať nejaká technická drobnosť, dostane možnosť materiály doplniť. Všetci, čo podmienky splnia, dostanú pozvánku na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 30. mája v historickej budove NR SR.Za šéfa RTVS kandidujú Peter Abrahám, Margita Bencová, Richard Dírer, Fedor Flašík, Janka Lastovicová, Norbert Majer, Václav Mika, Aleš Rehák, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Všetci boli povinní k prihláške priložiť projekt riadenia a rozvoja RTVS v rozsahu od 20 do 50 strán, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace či štruktúrovaný životopis.Podľa zákona o RTVS nesmie byť kandidát na generálneho riaditeľa členom Rady RTVS, musí mať spôsobilosť na právne úkony a byť v plnom rozsahu bezúhonný. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a päťročná prax v oblasti riadenia. Funkcia šéfa RTVS je nezlučiteľná s funkciou prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády, štátneho tajomníka, sudcu či prokurátora.