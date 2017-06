JARJABEK: Koalícia nemá dohodu na novom šéfovi RTVS

Na archívnej snímke z vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS : zľava Zuzana Ťapáková, Richard Dírer, Jaroslav Rezník, Fedor Flašík, Michal Ruttkay, Václav Mika a Peter Abrahám. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - V koalícii nie je v súčasnosti zhoda na novom riaditeľovi RTVS, ktorého bude Národná rada SR voliť na budúci týždeň." uviedol dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 šéf parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD). Potvrdili to aj zástupcovia ďalších dvoch koaličných strán SNS a Mosta-Híd.Voľba podľa Jarjabka prebieha presne tak, ako by mala každá. "Do poslednej chvíle nebude jasné, kto sa stane riaditeľom RTVS," poznamenal. Klub Smeru-SD o ňom bude ešte diskutovaťpovedal. Osobne ho zaujali štyria ľudia, stanovisko premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o potrebe zmeny na čele RTVS označil za subjektívny názor.skonštatoval podpredseda kultúrneho a mediálneho výboru Karol Farkašovský (SNS). On osobne má troch favoritov, rovnako ako Jarjabek, žiadne mená nepovedal. Ideálny kandidát podľa neho neexistuje, prekvapilo ho, že v skoro žiadnom projekte ôsmich kandidátov sa neobjavila "pozoruhodná" vízia ekonomického rastu RTVS.Poslanec František Šebej (Most-Híd) tiež zatiaľ nevedel povedať, koho strana podporí.skonštatoval s tým, že vie pomerne presne, čo nechce.doplnil.Jasného favorita nemá ani najsilnejšia opozičná strana SaS. S kandidátmi chce ešte hovoriť na rokovaní svojho poslaneckého klubu, avizoval jej poslanec Martin Poliačik. On osobne má dvoch favoritov, rovnako ako ostatní ich nemenoval.Jeho kolega z opozície a podpredseda kultúrneho a mediálneho výboru Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) má favoritov štyroch. Nepáči sa mu, že kandidáti sa o RTVS uchádzajú v čase, keď nie je jasné, ako bude vyzerať jej financovanie na budúci rok.uzavrel s tým, že tak nevedia, ako bude možné ich víziu aj reálne napĺňať.