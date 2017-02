Jarjabek: Opereta Veselá vdova prinavrátila tento žáner na Novú scénu

Na archívnej snímke Dušan Jarjabek. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. februára (TASR) - Premiéra Lehárovej operety Veselá vdova na Novej scéne je vítanou príležitosťou opäť si pripomenúť význam operety ako špecifického divadelného žánra, ktorý je typický pre Strednú Európu. Uviedol to Dušan Jarjabek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Výboru NRSR pre kultúru a médiá, posledný riaditeľ dvojsúborového divadla Nová scéna.Podľa neho najmä v magickom trojuholníku Viedeň – Bratislava – Budapešť nájdeme v dejinách množstvo príkladov, keď práve v tomto žánri vznikali diela s neobyčajným spoločenským dosahom, no súčasne aj medzikultúrnymi presahmi a inšpiráciami. F. Lehár, J. Strauss či G. Dusík tak ako najvýraznejší tvorcovia nepatrili len svojim národným divadelným kultúram, ale spoluvytvárali kultúrne hodnoty typické a príznakové pre našu časť Európy.Premiéra Lehárovej operety Veselá vdova je súčasne vítanou príležitosťou opäť si pripomenúť, ako kultúre škodia unáhlené a nedomyslené rozhodnutia tých, ktorí by mali dbať o vytváranie optimálnych podmienok pre umeleckú tvorbu, no namiesto toho vnášajú do sféry tvorby ideológiu. Je teda príležitosťou pripomenúť si, že v roku 1945 vyhostili operetu zo Slovenského národného divadla (dovtedy bol operetný súbor jeho zložkou).Vďaka Františkovi Krištofovi Veselému a ďalším našla útočisko na Novej scéne a generácie divákov videli to najlepšie, čo naša kultúra v tomto žánri dokázala ponúknuť. No po takmer polstoročí, v roku 1999, opereta zasa komusi prekážala. Už tento žáner nevykázali iba z budovy jedného divadla, zlikvidovali ho ako organizačnú jednotku, rozpustili orchester, sólistov i zbor. V novom miléniu niekdajšiu slávu operety pripomínali už iba sporadické inscenácie operetných titulov v operných divadlách či ešte zriedkavejšie operetné produkcie nezávislých zoskupení.uviedol poslanec.