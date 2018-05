Jarjabek: Otázka interrupcií by sa dala vyriešiť referendom

Dušan Jarjabek, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 29. mája (TASR) - Diskusia o interrupciách by nemusela prebiehať na pôde Národnej rady (NR) SR, ale mohla by sa vyriešiť napríklad referendom. V pléne NR to navrhol poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek s tým, že na takomto hlasovaní by sa zúčastnili len ženy.Koaličnému poslancovi totiž prekáža, že predstavitelia ĽSNS, ktorí presadzujú sprísnenie interrupcií, vstupujú do svedomia žien.odkázal Jarjabek poslancom ĽSNS.Koaličný poslanec sa zapojil do debaty cez faktickú poznámku. V samotnej rozprave vystupujú takmer výlučne poslanci ĽSNS. Debata začala ešte v pondelok (28.5.) dopoludnia, pričom aktuálna schôdza sa mala skončiť v utorok o 11. hodine hlasovaním o prerokovaných bodoch. Rozprava o interrupciách však dovtedy ukončená nebola, hlasovanie o návrhu ĽSNS sa presunulo na jún.