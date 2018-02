Jarjabek: Zákon o politických stranách si zrejme vyžiadala táto doba

Dušan Jarjabek, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 4. februára (TASR) – Nový návrh o politických stranách si zrejme vyžiadala táto doba. Takto to vníma poslanec Smer-SD Dušan Jarjabek, ktorý to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.tvrdí Jarjabek. Za nestabilitou spoločnosti vidí tzv. neštandardné strany, čo je možné vnímať aj na Slovensku. Je totiž presvedčený, že spoľahnúť sa dá len na štandardné politické strany.priblížil Jarjabek.Práve to má byť podľa neho dôvodom na zmenu platných pravidiel, a teda ak je to možné, spraviť z neštandardných strán aspoň trocha štandardné strany. Napríklad aj preto, aby mali politické strany príslušníkov zodpovedných za danú stranu. Prípadne, aby mali svoje štruktúry na to, aby mohli fungovať.doplnil Jarjabek.Opozičné SaS vníma diskusiu v prvom rade o slobode. Podľa poslanca Martina Klusa by sa mala každá strana slobodne rozhodnúť, aký chce mať systém členstva, vnútorné štruktúry, či to, koľko členov je pre ňu optimálny počet.zdôraznil Klus. Pozornosť pritom upriamuje na súčasný trend v mnohých európskych krajinách, kde sú štandardné strany na ústupe. "Tiež hovorím, že to nie je v prospech politického systému, ale je takáto doba a my sme nositeľmi tej doby," doplnil Klus.Podobne to vníma aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka.pýta sa Vašečka. Má skôr dojem, ako by niektorým politickým stranám dochádzal dych a v aktuálnych podmienkach nezvládajú viesť férovú politickú súťaž. Za vtip pritom považuje, že zárukou stability majú byť strany ako Smer či SNS, a tým, že OĽaNO nie je, je spoločnosť nestabilná a vzniká extrémizmus.vyzval Vašečka SNS s tým, že verí vo vecnú diskusiu.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák oponuje, že zákonom nikto nikomu nič neprikazuje. Iba majú napríklad pocit, že niektoré politické strany neumožňujú byť ich členom každému, kto by o to mal záujem.