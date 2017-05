Jarné prognózy EÚ naznačujú pokračujúci hospodársky rast Slovenska

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. mája (TASR) - Slovensko bude mať aj v najbližších dvoch rokoch zdravú a rastúcu ekonomiku. Naznačili to dnes vydané jarné ekonomické prognózy Európskej komisie (EK).Podľa údajov exekutívy Európskej únie (EÚ) sa európske hospodárstvo dostáva do svojho piateho roka obnovy, ktorá sa už začala prejavovať vo všetkých členských štátoch Únie. Očakáva sa, že tento i nasledujúci rok bude obnova viac-menej stabilným tempom pokračovať.Slovensko by malo tento rok dosiahnuť rast HDP na úrovni 3 %, čo znamená piatu najlepšiu priečku v eurozóne (po Malte, Luxembursku, Litve a Slovinsku) a deviatu pozíciu v celej EÚ. Hospodársky rast eurozóny je tento rok odhadovaný na 1,7 % a rast 28-člennej Únie by mal byť mierne vyšší na úrovni 1,9 %.Ešte lepšie vyhliadky má Slovensko na rok 2018, keď predpovedaný rast HDP na úrovni 3,6 %, spolu s Írskom, znamená tretí najrýchlejší rast v eurozóne (po Malte a Luxembursku) a štvrtú najrýchlejšie rastúcu ekonomiku EÚ. Rast HDP eurozóny v budúcom roku sa odhaduje na 1,8 % a celej EÚ na 1,9 %.Jarné prognózy EK sú voči Slovensku štedré aj z hľadiska prílivu investícií. Tento rok by mal byť ich nárast na úrovni 0,9 %, ale na budúci rok sa očakáva až 5,8-% zvýšenie investícií, pričom v tejto oblasti by si v eurozóne mali lepšie počínať len Gréci, Lotyši a Portugalci a mimo eurozóny vyššia miera investícií ako na Slovensku čaká na Maďarsko a Poľsko.Komisia na tento rok predpovedá Slovensku 1,4-% nárast zamestnanosti, čo je lepšie, ako je priemer eurozóny (1,2 %) a EÚ (0,9 %) a na budúci rok mierny pokles, na úrovni 1,3 %, čo bude však stále lepšie ako v eurozóne (1,1 %) alebo EÚ ako celku (0,9 %).Slovákov poteší názor eurokomisie, že nezamestnanosť má klesajúcu tendenciu. Ak v roku 2016 bolo 9,7 % práceschopných Slovákov bez zamestnania, tohto roku je situácia na úrovni 8,6 % a na budúci rok by miera nezamestnanosti mala klesnúť na 7,6 %. Aj tento rok aj na budúci rok bude na tom Slovensko lepšie ako eurozóna (9,4 % respektíve 8,9 %) alebo EÚ (8 % respektíve 7,7 %).Naopak, narastajúci trend má na Slovensku inflácia. Po vlaňajšej úrovni -0,5 %, stav tohto roku by sa mal ustáliť na miere 1,4 % (pod priemerom eurozóny 1,6 %) na budúci rok je očakávaná miera inflácie 1,6 % (nad priemer eurozóny 1,3 %).Slovensko by si podľa eurokomisie malo polepšiť aj z hľadiska zadlženosti. Hrubý štátny dlh krajiny bol v roku 2016 na úrovni 51,9 % HDP, tento rok by tento údaj mal mať hodnotu 51,5 % HDP a na budúci rok ešte menej 49,8 % HDP, čo zo Slovenska urobí piatu najmenej zadlženú krajinu eurozóny a desiatu na úrovni celej EÚ.