Jarný jurmarok prinesie do Michaloviec kultúru, šport i zábavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 24. apríla (TASR) - Predajné trhy, ale aj športové súťaže, hudobné vystúpenia a ďalšie sprievodné akcie prinesie do Michaloviec 17. ročník Jarného jurmaroku. Tradičné podujatie sa začne v centre mesta v piatok 28. apríla, potrvá do pondelka 1. mája.Otvárací ceremoniál sa uskutoční na tribúne pred michalovskou radnicou. Jeho súčasťou bude krst knihy Zemplín z neba. Už od rána bude v areáli gazdovského dvora prebiehať súťaž vo varení kotlíkového guľáša, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční na obed. Celodenný program doplní vystúpenie speváckej skupiny Východňarské Šarkanice, Veroniky Rabady či sobranskej kapely Freedeggs.Sobotňajší program spestrí okrem dychovej hudby z Humenného a Sečoviec i kabaretné trio Traja z raja a skupina Massriot band. Pre milovníkov koní je pripravený 16. ročník jazdeckých pretekov Jarná cena Michaloviec, ktorá sa v Parku študentov začne od 10.00 h. V nedeľu si môžu záujemcovia pozrieť po vystúpení hudobnej skupiny Pavelčákovci stavanie mája v podaní folklórneho súboru Zemplín.Posledný deň Jarného jurmaroku bude patriť športovcom i rybárom. Už v skorých ranných hodinách otvoria pri jazierku Baňa rybárske preteky pre deti od šesť rokov. Štvordňové podujatie zakončia tradičné bežecké súťaže Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Polmaratónska štafeta.Od piatka do nedele čaká na priaznivcov tradícií ulička remesiel.