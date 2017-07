Jaskyňa Zlá diera je vhodná pre návštevníkov s deťmi aj náročných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lipovce 22. júla (TASR) – Napriek letným horúčavám by si návštevníci jaskyne Zlá diera nemali zabudnúť pribaliť do ruksaka teplejšie oblečenie. Táto jediná sprístupnená jaskyňu na území Prešovského okresu sa nachádza uprostred smrekového lesa nad obcou Lipovce smerom na Lačnov. Keď v Prešove teplomer ukazuje 33 stupňov Celzia, pri jaskyni je príjemných 25 stupňov Celzia. V jaskyni je stabilných sedem stupňov.Turistov tu privítajú sedem dní v týždni. Výnimkou nebývajú ani sviatky. Počas hlavnej letnej sezóny od mája do konca augusta majú otvorené od 9.00 do 19.00 h. Prevádzková doba sa prispôsobuje vonkajšiemu svetlu, na jar a od septembra do konca novembra sa čas návštev skracuje.Jaskyňu sprístupnili pred 18 rokmi. Pred tohtoročnou sezónou vynovili niektoré trasy. Návštevníci si môžu vybrať základnú, asi 40-minútovú nenáročnú trasu, ktorú zvládnu aj deti. Alebo speleologickú trasu s obmedzeným počtom návštevníkov (4-5). Pri voľbe náročnej trasy hosťom zapožičajú kombinézu, ale ešte predtým si ich správanie "oťuknú" na bežnom okruhu. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, hostia dostanú prilbu a svietia si tradičnými jaskyniarskymi karbidkami, prípadne môžu použiť vlastné baterky.Prevádzkovateľ jaskyne Rudolf Košč tu s manželkou „odchovali“ svoje dve dcéry – speváčku Katku Koščovú a členku Divadla Jonáša Záborského v Prešove Veroniku Husovskú. Dnes zasväcuje jaskyniarstvu svojich troch vnukov.tvrdí hrdý dedo. Dnes osemročný Matej bol v jaskyni prvýkrát keď mal šesť týždňov. Nasleduje 4,5-ročný Adam a trojročný Krištof je z rodu najmladší.Odkedy jaskyňu sprístupnili verejnosti, navštívili ju turisti zo 65 štátov sveta, boli medzi nimi aj hostia z ďalekej Kolumbie, Čile, Južnej Afriky či Nového Zélandu a zo všetkých krajín Európy. Košč pre TASR uviedol, že ešte donedávna prevládali v návštevnosti cudzinci, v posledných rokoch sa to vyrovnáva.skonštatoval Košč.Návštevníka čaká od parkoviska za obcou Lipovce smerom na Lačnov 15-minútová pešia prechádzka k jaskyni. Chodník k jaskyni je vyklčovaný a upravený. Príroda je tu bohatá na viaceré druhy kvetov, rastie tu aj niekoľko vzácnych a chránených rastlín. V lese možno počuť a pozorovať mnoho druhov vtákov. V jaskyni zimuje okolo 250 netopierov, ktoré zoológovia radia do 12 druhov. Najpočetnejší je podkovár malý a netopier veľký.Zlá Diera vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcovej vrchoviny Bachureň. V blízkosti sa nachádza 2,5-kilometrový Lačnovský kaňon, ktorý vytvoril Lačnovský potok.opísal okolie Košč. Ďalej je Kopytovská dolina s kaňonmi Horoblík, Kaskády, Chmeľová a krásnymi vodopádmi.vyjadril sa Košč.Ak niekto hľadá úplnú "divočinu", nájde ju severne od jaskyne Zlá diera. Po hodine chôdze objaví 300 metrov dlhú úžinu so skalnými stenami, s prevismi a prepadlinou nazývanou Parkáň alebo Zloskalka, ktorá je v pieskovcoch. Nachádzajú sa tu odtrhnuté časti masívu, ktoré vytvorili zrútené a dosť ťažké terény. V puklinách sa otvorili jaskynky, najdlhšia má 100 metrov. Prechod roklinou môže byť nebezpečný, určite to nie je pre neskúsených turistov a malé deti, vystríhal návštevníkov Košč.