Jaskyniar:Vďaka UNESCO sa svet pozerá na Slovensko tak, ako si zaslúži

Bratislava 10. júna (TASR) - Zviditeľneniu slovenských prírodných hodnôt v zahraničí veľmi pomáhajú zápisy do Zoznamu svetového a kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO. Myslí si to slovenský jaskyniar a geológ Ľudovít Gaál, ktorý si minulý týždeň prevzal Cenu ministra životného prostredia aj za svoj prínos k zapísaniu jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do zoznamu UNESCO.povedal Gaál pre TASR. O jaskyniach Slovenského a Aggtelekského krasu má čoskoro vyjsť monografia, záujem o ne majú aj televízie.želá si Gaál.Prírodu si podľa neho viac začínajú vážiť aj samotní Slováci. Vidí to najmä pri školách, ktoré majú záujem pomáhať prírode alebo environmentálne vychovávať žiakov.poznamenal jaskyniar, ktorý považuje pomoc prírode za svoj najväčší životný úspech.hovorí. Je preto rád, že sa mu podarilo prispieť svojou troškou kjej ochrany.Slovenská republika má na zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných sedem lokalít – päť s kultúrnym dedičstvom a dve lokality prírodného dedičstva. To reprezentujú jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu (spoločná lokalita s Maďarskom, zapísaná v roku 1995, rozšírená v roku 2000) a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V tomto prípade je lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom (zápis v 2007, rozšírenie v roku 2011).