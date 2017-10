Jasovská jaskyňa a Domica budú cieľom jesenných jázd Vlakom za UNESCOM

Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Domica. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 26. októbra (TASR) - Séria výletov Vlakom za UNESCOM vyvrcholí dvoma jesennými jazdami. Prvá z nich sa uskutoční už v sobotu 28. októbra a koľajnice zavedú cestujúcich k Jasovskej jaskyni. Vlakom za UNESCOM vyrazíme posledný raz v tomto roku 17. novembra, keď výlet do Domice spestrí aj retrobus.Jasovská jaskyňa je najbližšou jaskyňou Svetového dedičstva UNESCO k metropole východného Slovenska. V jej okolí sa nachádza mnoho turisticky atraktívnych miest. Vlak do Jasova sa, podobne ako predošlé výlety, vypredal už týždeň pred konaním akcie. Legendárny motoráčik vyzdvihne 150 cestujúcich z košickej železničnej stanice v sobotu o 8.00 h.uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Podľa jej slov ide o jednu z posledných možností dostať sa do jaskyne, ktorej sezóna sa končí tri dni po tejto jazde Vlakom za UNESCOM. Okrem samotnej jaskyne si turisti pozrú aj jasovský kláštor, medzevský hámor či Jasovskú skalu. Vlak sa do Košíc vráti podvečer, o 17.15 h.Polovica novembra prinesie predĺžený víkend a posledná jazda Vlakom za UNESCOM do Domice je podľa organizátorov ideálnou príležitosťou, ako ho odštartovať.pripomína Vargová Jurková.Okrem samotnej Domice, v ktorej objavili archeologické nálezy staré až 6000 rokov, cestujúci tradične zavítajú aj k zaujímavým miestam v okolí. Naskytne sa im jedinečná príležitosť vidieť reformovaný Kostol sv. Juraja v Plešivci z 13. storočia alebo zrúcaniny hradu Plešivec. Tých, ktorí sa radšej od skupiny odtrhnú, môže podľa Vargovej Jurkovej zlákať aj kratšia túra za najkrajšími škrapovými poľami Slovenského krasu – Kečovskými škrapmi, s množstvom vzácnych živočíchov a rastlín.dodala riaditeľka Košice Región Turizmus.