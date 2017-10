JAVORČÍK: Októbrový summit EÚ možno označiť aj ako Bratislava 2.0

Na archívnej snímke Peter Javorčík. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 18. októbra (TASR) - Októbrový summit EÚ možno označiť aj ako Bratislava 2.0 vzhľadom na to, že predseda Európskej rady Donald Tusk sa v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov zmienil o potrebe vyhodnotiť záväzky, ktoré odzneli na neformálnom summite EÚ v septembri 2016 v Bratislave. Uviedol to dnes vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Javorčík v rozhovore pre TASR pripomenul, že tento summit bude dôležitý vzhľadom na to, že Tusk prišiel s tzv. agendou pre lídrov, akýmsi kalendárom ďalších summitov až do konca tohto legislatívneho obdobia, čiže do leta 2019, do ďalších eurovolieb. Podľa jeho slov je to snaha etablovať strednodobú agendu pre šéfov vlád a štátov a vytýčiť konkrétne témy, kde by mala Únia dospieť ku konkrétnemu pokroku.vysvetlil veľvyslanec.Podľa jeho slov možno summit, ktorý sa bude konať vo štvrtok a piatok (19.-20.10.) v Bruseli, do istej miery vnímať ako pokračovanie toho, čo odznelo pred rokom na bratislavskom summite, aj preto niektoré zdroje už tento summit nazvali Bratislava 2.0.Javorčík pripomenul, že zmienka o Bratislave je viackrát uvedená v Tuskovom pozývacom liste a v samostatnej prílohe sa hovorí aj o pracovnej metóde, ktorá zaznela v Bratislave, čiže identifikovať to, čo ľudí trápi, a dať silný impulz pre lídrov, aby tieto problémy riešili.skonštatoval Javorčík. Príloha Tuskovho pozývacieho listu vyhodnocuje pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od bratislavského summitu, a naznačuje, že tam, kde riešenie nebolo dosiahnuté, treba diskutovať ďalej.Javorčík zároveň potvrdil, že druhá časť októbrového summitu EÚ bude najmä v znamení brexitu. Podľa jeho slov je jasný konsenzus všetkých členských krajín EÚ, že v prioritných otázkach, ako sú práva európskych občanov, finančné vyrovnanie a vzťahy Írska s Britániou, treba dosiahnuť. Ten nebol zaznamenaný najmä v oblasti finančného vyrovnania.opísal situáciu Javorčík. Zároveň priznal, že EÚ vníma aj pozitívny vývoj a privítala ústretové vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, teraz sa však tieto slová musia skonkretizovať v rámci ďalších rokovaní.Javorčík pripomenul, že do decembrového summitu EÚ sa uskutočnia ešte tri kolá rokovaní o brexite a je tu priestor, aby sa obe strany posunuli ďalej.dodal Javorčík.