Javorčík prezentoval výhody presídlenia agentúry EMA do Bratislavy

Na snímke sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. októbra (TASR) - Na výhody presídlenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy poukazoval dnes vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík na zasadnutí veľvyslancov zastúpených pri EÚ (COREPER) v Bruseli.Okrem slovenskej kandidatúry tam odzneli aj príhovory veľvyslancov z ďalších 18 členských štátov, ktoré si taktiež želajú, aby sa EMA po brexite presídlila práve na ich územie.Javorčík tento súboj prirovnal k dvoreniu mladej žene.opísal žartovne situáciu pred diplomatmi a novinármi, ktorí si vo štvrtok na Stále zastúpenie SR pri EÚ prišli vypočuť oficiálnu prezentáciu slovenskej kandidatúry. Prezentácie sa zhostili minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček.Javorčík pripomenul, že EMA je veľmi významná agentúra EÚ pôsobiaca v oblasti medicíny a farmakológie, so skoro 1000 zamestnancami. Upozornil, že pre každú krajinu, ktorá uspeje v súboji o jej sídlo to bude znamenať nielen ekonomický prínos, ale aj dôležitú podporu pre vedu a výskum v oblasti farmácie.Konečné rozhodnutie ohľadne nového sídla EMA prináleží členským štátom. Po dnešných vystúpeniach veľvyslancov v COREPERi budú o tejto téme diskutovať hlavy štátov a vlád na summite EÚ v Bruseli (19.-20.10). Následne 17. novembra o celej záležitosti rozhodnú ministri hlasovaním na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti.upozornil Javorčík na dôležitú úlohu diplomacie. Dodal, že je dôležité, aby každá krajina EÚ mala podrobné informácie o jednotlivých kandidatúrach, aj preto sa vo štvrtok v Bruseli konala prezentácia bratislavskej ponuky.Javorčík vyjadril nádej, že zvíťazí. Slovenská strana podľa neho urobila maximum, dala do svoje ponuky zaujímavé prvky.skonštatoval.Slovenský veľvyslanec pri EÚ zároveň priznal, že sa pri hlasovaní spoliehame na podporu Českej republiky, lebo podľa dohody SR zas podporí Prahu v súťaži o získanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).opísal situáciu Javorčík.Ak by sa EMA presídlila do Bratislavy, bude to mať podľa neho pozitívny efekt aj na okolité krajiny. Napríklad silnejším zapojením ich národných liekových agentúr do procesov celoeurópskeho schvaľovania liekov. S týmto argumentom sa dá podľa Javorčíka rokovať aj s Varšavou, ktorá sa uchádza o obe agentúry.