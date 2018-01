JAVORČÍK: Slovensko podporuje európsku perspektívu Ukrajiny

Peter Javorčík, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 12. januára (TASR) - Slovensko vždy podporovalo, podporuje a aj bude podporovať snahy Ukrajiny o zbližovanie sa s Európskou úniou, uviedol pre TASR vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Slovenský diplomat zdôraznil, že čo sa týka vzťahov k nášmu najväčšiemu susedovi, Slovensko patrí medzi tie európske štáty, ktoré podporujú proces približovania sa Ukrajiny k EÚ, a chceme, aby tento proces bol čo najkomplexnejší a zároveň aj obsiahly a rýchly.Pripomenul, že medzníkom vo vzájomných vzťahoch medzi Kyjevom a Bruselom bol rok 2017, keď vstúpila do platnosti asociačná dohoda s Ukrajinou a skutočnosťou sa stala aj vízová liberalizácia pre občanov Ukrajiny cestujúcich do krajín Schengenu. Okrem toho sa v novembri konal v Bruseli summit EÚ-Východné partnerstvo, kde bola potvrdená európska perspektíva pre Ukrajinu.skonštatoval Javorčík.Spresnil, že celý proces zbližovania sa Ukrajiny s EÚ je rámcovaný asociačnou dohodou. Tá predstavuje významný krok a aj pre Slovensko a iné krajiny strednej Európy to bol prvý krok ku členstvu v Únii.Javorčík zároveň spresnil, že tento proces nie je len o obchode a o znižovaní obchodných bariér, ale aj prispôsobovaní sa jednotlivých segmentov ekonomiky - od energetiky až po digitálnu agendu - európskym pravidlám.dodal.Podľa jeho slov SR tento proces podporovala, podporuje a aj bude podporovať a ak Kyjev bude plniť všetky podmienky, tak môže rátať s tým, že sa jeho európska perspektíva jedného dňa naplní.V súčasnosti dialóg s Ukrajinou prebieha na úrovni EÚ v pravidelných formátoch, kde sú stanovené pozície Únie, a tým pádom aj Slovensko má jasne zadefinované oblasti, kde Ukrajinci musia pokročiť v reformách.špecifikoval veľvyslanec ambície SR súvisiace s Ukrajinou. Pripomenul, že Slováci už prispeli k energetickej bezpečnosti Ukrajiny, keď spustili reverzný tok plynu.Spravodajca TASR Jaromír Novak