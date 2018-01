JAVORČÍK: SR zostane v budúcom programovom období čistým príjemcom

Peter Javorčík, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. januára (TASR) – Slovensko a krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) už neformálne naznačili, že sú pripravené prispieť väčšou čiastkou do spoločného európskeho rozpočtu v období 2020-2027. Uviedol to v utorok vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík, ktorý zastupoval Slovensko na dvojdňovej bruselskej konferencii "Tvoríme našu budúcnosť: návrhy pre ďalší viacročný finančný rámec" (8.-9. januára).Javorčík pre TASR pripomenul, že SR v nasledujúcom programovom období zrejme zostane čistým prijímateľom, bude to však posledné obdobie, kde viac z rozpočtu EÚ dostaneme, ako doň dáme. Zároveň priznal, že budúca finančná perspektíva EÚ bude iná, lebo Británia, ktorá v marci 2019 vystúpi z Únie, bola doteraz silným čistým platcom do rozpočtu EÚ. Tento výpadok budú musieť nahradiť ostatné členské krajiny, najmä ak Európania chcú viac investovať do nových priorít. Tie sú podľa Javorčíka spojené s migráciou - vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, boj proti terorizmu a posilnenie vzťahov s africkými krajinami, odkiaľ prúdia utečenci.skonštatoval slovenský veľvyslanec pri EÚ a zdôraznil, že Slovensko a ostatné štáty V4 v Bruseli naznačili, že sú na takéto zvyšovanie pripravené.Javorčík upozornil, že bruselská konferencia o budúcom rozpočte EÚ nepriniesla žiadne závery a ani žiadne konkrétne čísla. Prvé diskusie na túto tému by mali odštartovať premiéri a prezidenti na februárovom summite EÚ v Bruseli, prvá oficiálna debata sa začne až v máji. Dovtedy členské krajiny pripravia svoje úvodné pozície.opísal situáciu.Viaceré členské krajiny EÚ avizujú neochotu zvyšovať svoje národné príspevky do eurorozpočtu. Javorčík upozornil, že tieto debaty sú vždy o kompromisoch, lebo každá krajina si potrebuje nájsť a presadiť aj svoje priority a až tak dospieť k výslednej rovnováhe a dohode. Podľa jeho slov má EÚ ambíciu dokončiť tieto rokovania do mája 2019, aspoň na úrovni Rady EÚ, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni budúceho roka.Zároveň dodal, že finančná perspektíva nie je len o samotných financiách, ale aj o nastavení jednotlivých politík, kde treba zosúladiť desiatky návrhov v rôznych oblastiach činnosti EÚ od programov pre mládež a vzdelávanie cez jednotný trh, digitalizáciu až po kohéznu politiku a agrosektor.Spravodajca TASR Jaromír Novak