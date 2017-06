Javorčík: Stretnutie Macrona s lídrami V4 bude o vzájomnom počúvaní sa

Na snímke stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 21. júna (TASR) - V rámci summitu Európskej únie, ktorý sa uskutoční v Bruseli vo štvrtok a piatok (22.-23.6.) dôjde aj k stretnutiu medzi novým francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a premiérmi štyroch krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Bude to ich prvé stretnutie na osobnej úrovni, uviedol dnes vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.K rokovaniam, ktoré budú mať skôr informačný ako záväzný charakter, dôjde v piatok ráno, krátko pred začatím druhého dňa zasadnutia Európskej rady.Javorčík pre TASR pripomenul, že myšlienka na takéto stretnutie vzišla z komunikácie premiérov V4 na summite tohto združenia koncom mája vo Varšave. Bolo to krátko po prezidentských voľbách vo Francúzsku, v ktorých Macron získal silný mandát tak v domácej ako aj v európskej politike.opísal situáciu slovenský diplomat a dodal, že francúzska strana na tento podnet reagovala pozitívne.Javorčík zdôraznil, že cieľom piatkových rokovaní lídrov V4 a Francúzska nie je sa vymedzovať voči konkrétnym politikám, ale "skôr načúvať jeden druhému". Macron by mal prezentovať to, čo chce robiť v rámci plánovaných reforiem, vrátane zmien na domácom pracovnom trhu, čo je jednou z jeho priorít a podľa Javorčíka treba počúvať, ako sa dopad týchto reforiem prenesie do pozícií, ktoré bude Paríž presadzovať na európskej úrovni.uviedol Javorčík, podľa ktorého toto stretnutie má vytvoriť dobrú atmosféru na to, aby aj vo veciach, ktoré sú kontroverzné, sme našli spoločné riešenia.Spresnil, že napríklad situácia, ktorá je teraz okolo smernice o vyslaných pracovníkoch, kde sú rozdielne názory a dva tábory členských krajín, nie je najlepšia.povedal záverom Javorčík.