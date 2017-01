Javorové listy na MS 20 strieborné,zlato pre USA strelil napokon Terry

Zlatí americkí hráči pózujú s trofejou po finálovom zápase MS 20, v ktorom zdolali Kanadu. Montreal, 5. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov



o bronz:



USA – Kanada 5:4 pp a sn (0:2, 2:0, 2:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. McAvoy (Greenway, Fox), 30. Bellows (Thompson), 45. Bellows (McAvoy), 48. White (Fox, Keller), rozh. nájazd Terry - 5. Chabot (Barzal, Joseph), 10. Lauzon (Stephens), 42. Roy (Bean, Jost), 45. Joseph (McLeod, Chabot). Rozhodovali: Salonen (Fín.), Stricker (Švaj.) – Dahmen (Švéd.), Fluri (Švaj.), vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 20.173 divákov.



USA: Parsons - Ahcan, McAvoy, Jones, Fitzgerald, Lindgren, Fox, Cecconi - White, Keller, Anderson - Thompson, Roslovic, Bellows - Bracco, Kunin, Greenway - Troy, Laczynski, Foley - Harper



Kanada: Hart – Chabot, Clague, Bean, Juulsen, Lauzon, Fabbro – Jost, Strome, Speers – Joseph, Barzal, Raddysh – Dubois, Roy, Gauthier – Dubé, Cirelli, Stephens – McLeod

Američan Troy Terry (vpravo) sa raduje so spoluhráčom Jackom Roslovicom po víťaznom góle v semifinálovom zápase USA - Rusko na MS hráčov do 20 rokov v hokeji v kanadskom Montreale 4. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Juniorský hokejový hráč Kanady Nicolas Roy (25) reaguje na prehru s USA, ktoré získali v Montreale 5. januára 2017 zlato na svetovom šampionáte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 6. januára (TASR) – Hokejisti USA si vybojovali zlaté medaily na svetovom šampionáte do 20 rokov. V piatkovom zámorskom finálovom derby v Montreale zdolali kanadských reprezentantov tesne 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil vo štvrtej sérii Troy Terry, ktorý zariadil aj nájazdový triumf (4:3) v semifinále nad Ruskom.Američania, ktorí prehrávali v zápase dvakrát o dva góly, sa tak tešia zo svojho štvrtého zlata na juniorských šampionátoch. Predchádzajúce tri triumfy prišli v rokoch 2004, 2010, keď vyhrali rovnako v Kanade nad domácim výberom, a 2013. Okrem toho získali aj jedno striebro a päť bronzových cenných kovov. "Javorové listy" nerozšírili svoju zbierku šestnástich titulov, naposledy sa z neho tešili pred dvomi rokmi, vlani skončili až na šiestom mieste.V súboji o bronz triumfovalo Rusko nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Slovenskí hokejisti obsadili ôsme miesto, keď vo štvrťfinále podľahli "trom korunkám" 3:8.Po úvodnom oťukávaní si vypracovali prvú vážnejšiu šancu domáci hokejisti, keď Stephens trafil žŕdku. Z ďalšej akcie Kanady už padol gól. V 5. minúte predviedla rýchlu kombináciu v protiútoku, Barzal poslal krížnu prihrávku na ľavú stranu, Joseph prenechal puk Chabotovi a ten trafil do odkrytej časti bránky - 0:1. Američania reagovali zvýšenou aktivitou smerom dopredu, no pozorná defenzíva súpera ich do väčších šancí nepúšťala. Naopak, domáci pridali v 10. minúte druhý gól, keď sa puk dostal k Lauzonovi, ktorý si ho stiahol medzi kruhy a presnou strelou prekonal Parsonsa - 0:2. V ďalších minútach si oba tímy zahrali po jednej presilovke a vytvorili si niekoľko zaujímavých šancí, ale góly do prestávky už nepadli.Kým v prvej tretine boli aktívnejší domáci, v úvode druhej sa to otočilo. Američanom sa podarilo streliť dôležitý kontaktný gól už v 24. minúte, keď predviedli peknú akciu s rýchlym prechodom do útočného pásma. Tam dostal puk do jazdy voľný McAvoy a spomedzi kruhov vymietol šibenicu Hartovej bránky - 1:2. V 30. minúte už bolo vyrovnané. Presilovkový gól si pripísal na konto Bellows, keď šikovne tečoval Thomsponovu strelu od modrej - 2:2. "Javorové listy" mohli odpovedať počas ďalších dvoch početných výhod, ale ani v jednom prípade sa nedokázali na dlhšie usadiť v pásme a Američania sa ubránili.Podarilo s im to až na štvrtý pokus v 42. minúte, keď Roy namieril presne z ľavého kruhu - 2:3. Kanada sa dostala opäť do dvojgólového trháku už o tri minúty neskôr vďaka úspešnému samostatnému úniku Josepha. Netrvalo však ani 40 sekúnd a Američania dokázali znížiť, na konci peknej kombinácie sa presadil svojím druhým gólom v zápase Bellows - 3:4. Domáci svoj náskok rýchlo premárnili a v 48. minúte sa začínalo odznova. O vyrovnanie sa postaral tečom White. V závere si Kanada vypracovala dve veľké šance, no Strome ani Barzal neuspeli a tak nasledovalo dvadsaťminútové predĺženie.Hneď v jeho úvode zmaril Hart tutovku Kellerovi, na druhej strane sa po rýchlom brejku snažil prekvapiť Parsonsa Barzal. Kanada vzápätí nepremenila ďalšiu presilovku a na druhej strane sa neujala ani jedna z veľkých šancí USA. O víťazovi a zlatej medaile tak rozhodol až v samostatných nájazdoch jediný úspešný exekútor - Američan Terry.