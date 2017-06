Jay-Z oslávi Deň otcov dvojnásobne, Beyoncé priviedla na svet dvojčatá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Beyoncé sa stala trojnásobnou matkou. Informáciu o narodení dvojčiat, ktoré privítala na svete s manželom, rapperom Jay Z, priniesol magazín People odvolávajúc sa na nemenovaný zdroj."Bey a Jay sú nadšení a o túto správu sa začali deliť s členmi rodiny a najbližšími priateľmi," povedal anonym. Bližšie informácie o pohlaví či menách detí, zatiaľ nie sú známe.O tom, že čaká s manželom dvojičky, sa 35-ročná rodáčka z Houstonu vyjadrila vo februári prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila fotografiu, na ktorej si drží tehotenské brucho."Boli sme dvojnásobne požehnaní. Sme nesmierne vďační, že sa naša rodina rozrastie o ďalších dvoch členov," napísala interpretka svojho času k fotke. Dvojica už spolu vychováva päťročnú dcérku Blue Ivy.Beyoncé Giselle Knowles-Carter začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu. Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016).Jedna z najlepšie zarábajúcich interpretiek na svete získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.