Jazda v MHD by mala inšpirovať Prešovčanov, aby nechali auto doma

Andrea Turčanová Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 18. septembra (TASR) – Do Európskeho týždňa mobility sa zapája aj mesto Prešov. Oddnes do piatka 22. septembra môžu prešovskí vodiči využívať mestskú hromadnú dopravu bezplatne. Podmienkou je mať pri sebe platný vodičský preukaz. Mestská hromadná doprava je alternatívou, ktorá odbremeňuje zaťažené dopravné komunikácie. Informoval o tom tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták. Mesto propaguje aj prepravu bicyklom či peši.Mesto po 20 rokoch aktualizovalo Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy mesta, tzv. masterplán.uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová.Dodala, že Prešov sa pridáva k projektu týždňa mobility s cieľom, aby motoristi spoznali výhody hromadnej dopravy a vyskúšali cestovať po meste týždeň bezplatne.V roku 2000 vznikol Deň bez áut ako európska iniciatíva. Stanovili ho na 22. septembra. Je to príležitosť, pri ktorej môžu miestne orgány ukázať, ako sa starajú o problémy životného prostredia, predstaviť mestské centrá v novom svetle pri obmedzení motorovej dopravy a pozdvihnúť povedomie občanov o vplyve výberu dopravného prostriedku na životné prostredie.