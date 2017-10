JAZDÁM PO HRÁDZI ODZVONÍ: Vodohospodári sprísnia kontroly

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. októbra (TASR) – Betónové zábrany, kamerový systém či sprísnenie kontrol sú opatrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorými chce bojovať proti nepovolenému pohybu motorových vozidiel na dunajských hrádzach. Reaguje tak aj na nedávny prípad, keď cyklistu na hrádzi medzi Bratislavou a Šamorínom obehol známy advokát na aute. Na otázku, či má na jazdu povolenie, cyklistovi vynadal. Na čoraz väčšie množstvo áut na dunajských hrádzach upozornili otvoreným listom aj obyvatelia z Bratislavy, Hamuliakova, Kalinkova a Šamorína.Zhoršená dopravná situácia do Bratislavy zo Šamorína evokuje podľa riaditeľa Odštepného závodu Bratislava SVP Jozefa Dúcza niektorých vodičov porušovať zákony a využívať hrádzu ako skratku do hlavného mesta.skonštatoval.SVP je znepokojený nepovoleným pohybom vozidiel v ochrannej hrádzi vodného diela Gabčíkovo. Vjazd na hrádzu je podľa riaditeľa umožnený len vozidlám s povolením. Pracovníci SVP už v rámci svojich možností vykonávajú kontroly dodržiavania zákazu vjazdu vozidiel na hrádzu. Pokutovať môžu do výšky 165 eur, nemajú však oprávnenie zastavovať vozidlá a ani legitimovať vodičov. O spoluprácu preto pravidelne žiadajú políciu.SVP plánuje častejšie kontroly, zatvoriť chce niektoré závory a pripravuje aj umiestnenie bezpečnostných kamier, aby vedeli monitorovať pohyb na hrádzi. V prvom rade bude podnik riešiť situáciu na hrádzi medzi Bratislavou a Šamorínom.priblížil Dúcz. Týmto opatrením podľa jeho slov budú obmedzení vodiči, ktorí jazdili po hrádzi bez povolenia a dočasne aj vodiči s povolením. Opravu týchto rámp musia teda zabezpečiť čo najskôr.SVP chce tiež nastaviť nové pravidlá jazdy po hrádzi a plánuje zaviesť aj pre vozidlá s povolením označenie na viditeľnom mieste. Polícia deklaruje, že počas celého roka a najmä v letných mesiacoch kontroluje vozidlá, ktoré jazdia po hrádzi. Počas kontroly sa zameriavajú najmä na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel z príjazdovej komunikácie priamo na hrádzu.spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.