JAZDECTVO: V Big Tour víťazstvo Gaudiana, Slovák Štangel skončil tretí

Na snímke Marián Štangel Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky hlavných pretekov na 52. ročníku medzinárodných jazdeckých pretekov Mercedes - Benz Grand Prix CSI3*-World Cup Bratislava:



Big Tour – Veľká séria, Cena Grafobal Group (CSI 3*-W, výška prekážok 140-160 cm, dotácia 27 400 eur): 1. Emanuele Gaudiano (Tal.) Chalou 40,05 s (0 trestných bodov), 2. Kathrin Müllerová (Nem.) Cornetta 24 42,40 (0), 3. Marián Štangel (SR) Badarco 43,78 (4), 4. Radovan Šillo (SR) Durant W 48,28 (4).



Smal Tour – Malá séria, cena TIPOS (CSI 3*-W, výška prekážok do 130 cm, 2502 eur): 1. Gábor Szabó ml. (Maď.) Timpex Ezust 54,22 s (0), 2. Balász Horváth (Maď.) PM La Conta Z 54,35 (0), 3. Thomas Holz (Nem.) PBM Catoki's Son 54,58 (0), ... 5. Róbert Pál (SR) Elsa Campari 55,86 (0), 7. Ján Cigán (SR) Roka 56,89 (0).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – Víťazom Big Tour – Veľkej série na 52. ročníku medzinárodných jazdeckých pretekov Mercedes - Benz Grand Prix CSI3*-World Cup Bratislava sa stal favorizovaný Talian Emanuele Gaudiano na 8-ročnom ryšiakovi Chalou. Šesťdesiaty piaty jazdec svetového rebríčka absolvoval parkúr s 15 prekážkami bez trestných bodov a v najlepšom čase.Bez trestných bodov skončili na parkúre aj dvaja slovenskí reprezentanti Marián Štangel a Radovan Šillo, ako aj Maďar László Gombos, Poliak Maxmilian Wechta a Nemka Kathrin Müllerová. O víťazovi sa tak rozhodovalo v rozoskakovaní so siedmymi prekážkami. V ňom bol opäť bezchybný a najrýchlejší Gaudiano, Štangel skončil tretí so 4 trestnými bodmi a Šillo obsadil štvrtú pozíciu, keď trestné body dostal za prekročenie časového limitu. Súťaž Big Tour bola na parkúre v areáli Jazdeckého klubu Slávia STU súčasne druhou kvalifikáciou na nedeľňajšiu Grand Prix, na Svetové jazdecké hry 2018 a bodovala sa do svetového hodnotenia Longines Ranking.povedal po slávnostnom ceremoniáli Marián Štangel a dodal:Na Svetové jazdecké hry 2018 sa už kvalifikovali aj ďalší dvaja Slováci Radovan Šillo a Bronislav Chudyba.