Jazdectvo: V Šamoríne triumfoval Vermiera na Gentiane De La Pomme

V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v piatok 27. apríla 2018 prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. V súťaži Longines Grand Prix CSIO 5* zvíťazil Nemec Philipp Weishaupt s kobylou Asathir (na snímke) Foto: TASR - Edmund Örzsik Foto: TASR - Edmund Örzsik

Výsledky:



1. Wilm Vermier (Belg.) 62,51 s,

2. Philipp Weishaupt (Nem.) 63,09,

3. Celine Schoonbroodtová de Azevedová 63,40

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 28. apríla (TASR) - V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v sobotu prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. Prvú súťaž dňa Against the Clock vyhral Belgičan Wilm Vermeir na koni Gentiane De La Pomme, druhý skončil včerajší víťaz Grand Prix Philipp Weishaupt z Nemecka na koni Lasse K a tretia bola Belgičanka Celine Schoonbroodtová de Azevedová na Venus De L'Eyre.