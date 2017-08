JAZDECTVO: Víťazom Grand Prix Bratislava sa stal Austrálčan Willis

Austrálčan Rowan Willis Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky - finále Veľke série: 1. Rowan Willis (Aus.) Blue Movie 61,09 (1 tr. bod), 2. Emanuele Gaudiano (Tal.) Einstein 54,69 (4), 3. Lászó Tóth (Maď.) Isti 68,84 (4), 4. Dawid Kubiak (Poľ.) Bagazza M 64,17 (6), 5. Balász Horváth (Maď.) PM Diana 55,73 (8), 6. Thomas Holz (Nem.) Can do Light 57,14 (8), 7. Michael Eichler (Nem.) Colour line 2 61,19 (9), 8. Janakabhorn Karunayadhajová (Tha.), Newmarket Venture Clover 51,94 (12), 9. Maksymilian Wechta (Poľ.) London 32 63,36 (15).



Výsledky - Little Prix Bratislava, finále Strednej série, CSI3*-W), Cena Allianz SP (výška prekážok 145 cm, dotácia 24 800 eur), započítané do Longines ranking:

1. Aleš Opatrný (ČR) Idario van Hetnetehof 32,80 (0 tr. bodov), 2. Janakabhorn Karunayadhajová (Thajsko) Calgot Pleasure 33,27 (0), Zuzana Zelinková (ČR) Evita R 33.63 (0), ... 7. Igor Śulek (SR) Wavo Aramis 37,76 (0), 11. Bronislav Chudyba (SR) Lester IX, 53,74 s (14).





Bariérové skákanie (výška prek. 160 cm, 5001 eur): 1. Rowan Willis (Aus.) Reverse W, 2. Aleš Opatrný (ČR) Exclusive s Look at Me, 3. Rowan Willis (Aus.) Shark, Zdeno Kuchár, Queres, Patrik Majher (obaja SR) Caliber 5.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Víťazom hlavnej súťaže 52. ročníka medzinárodných jazdeckých pretekov Grand Prix Bratislava CSI 3* World Cup, finále Veľkej série s dotáciou 27.000 eur, sa stal Austrálčan Rowan Willis na koni Blue Movie. Striebro putuje do Talianska zásluhou Emanuela Gaudiana s koňom Einstein, bronz získal László Tóth z Maďarska s koňom Isti. Cenu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka pre najúspešnejšieho slovenského jazdca na Grand Prix Bratislava získal Bronislav Chudyba.Súťaž Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava sa započítavala do svetového Longines renkingu, vo finále veľkej série štartovalo spolu 24 súťažiacich, z toho päť Slovákov. V prvom kole ako jediný zajazdil bezchybne neskorší víťaz Willis, do druhého kola postúpilo deväť najlepších pretekárov. Zo Slovákov mal k tomu najbližšie Bronislav Chudyba na koni Balouness, napokon však skončil na 11. mieste. Willis predviedol aj v druhom kole najlepšiu jazdu a stal sa suverénnym víťazom. V Bratislave triumfoval ako prvý Austrálčan v histórii. "Preteky som si užil, bola tu výborná atmosféra. Veľmi sa mi tu páčilo, odporúčam štartovať v Bratislave každému priateľovi," povedal víťaz Grand Prix po pretekoch. Chudyba bol z neúčasti vo finále sklamaný. "Urobil som chyby, nechcem sa na nič vyhovárať. Nevyšlo to, musím sa z toho poučiť. Sklamaný som, lebo som neuspel doma, mal som tu veľa známych. Víťazstvo na domácej pôde by bolo krajšie."V prvom nedeľňajšom finále Strednej série Little Prix Bratislava zvíťazil Čech Aleš Opatrný. Medzi jedenástimi jazdcami, ktorí po prvom kole postúpili do rozoskakovania, boli aj dvaja Slováci Igor Šulek a Bronislav Chudyba. Sedem prekážok zdolala dvojica Opatrný a kôň Idario van Hetnetehof bez zaváhania a v najrýchlejšom čase 32,80 s. I. Šulek s koňom Wavo Arams absolvoval parkúr takisto bez trestných bodov, ale čas 37,76 s ho odsunul na 7. priečku. Smolu mal B. Chudyba, keď jeho kôň Lester IX odmietol poslušnosť na predposlednej prekážke a tak druhá slovenská dvojica skončila v rozoskakovaní na poslednom 11. mieste.