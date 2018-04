Jazdenky z dovozu: prečo je lepšie ich nekupovať?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. apríla 2018 (WBN/PR) - Mnohí motoristi si myslia, že kúpou automobilov z dovozu si zaistia lacnejšie a kvalitnejšie auto, ako keby si kúpili vozidlo so slovenským pôvodom. Vôbec pritom netušia, akým rizikám sa takýmto nákupom vystavujú. Nevyhnutnou súčasťou kúpy jazdeného auta by malo byť overenie jeho histórie, aby kupujúci zistil, či to, čo mu o vozidle tvrdí predávajúci, je skutočne pravda a vedel sa správne rozhodnúť, či sa mu dané auto skutočne vyplatí. Overenie histórie dovážaných áut je veľmi náročné aj pre profesionálnych predajcov, pre jednotlivcov je to prakticky nemožné. „Mnohokrát sme napríklad zistili, že v servisnej knižke je pečiatka servisu, ktorý vôbec neexistuje. Miera „stočenosti“ áut z dovozu môže podľa našich odhadov dosahovať až deväťdesiat percent,“ vysvetľuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.Problémom sú tiež značne komplikované reklamácie. Stačí si predstaviť, koľko kilometrov je potrebné prejsť len pri uplatnení reklamácie v susednej Českej republike. A to už vôbec nehovoríme o komplikáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Bazáre často automobily vôbec nevlastnia a predávajú ich iba cez tzv. komisionálny predaj. V prípade takejto kúpy je reklamácia takmer vždy už dopredu odkázaná na neúspech, pretože vymôcť náhradu od súkromného predávajúceho môže byť značne náročné. Ďalším komplikovaným bodom je aj overenie, či na aute nebola vedená poistná udalosť. Motorista tak napríklad nezistí či auto nebolo havarované. Na automobile môžu tiež byť aj rôzne právne vady ako napríklad nesplatený leasing.Existuje síce viacero verejných databáz, avšak nie všetko je v nich možné overiť. Veľmi často neobsahujú kompletné informácie, a to hlavne o autách so zahraničným pôvodom. Kupujúci si väčšinou vôbec nevedia predstaviť, akú prácu za nich pri kontrole vozidla robia profesionálni predajcovia. Každoročne investujú státisíce eur do technického vybavenia výkupných centier, školenia ľudí, nákupu dát z databáz, fyzických prehliadok a overovania legality pôvodu vozidla. „V AAA AUTO vykupujeme automobily do nášho vlastníctva a následne na ne poskytujeme záruku vrátenia peňazí v prípade problému s legalitou pôvodu. Zákazník presne vie, na koho sa v prípade reklamácie obrátiť. Nemusí sa obávať, že sa mu napríklad ako pri komisnom predaji bude majiteľ zatajovať alebo pôjde o bieleho koňa. Najviac práce však robíme na vstupe, kedy sa snažíme maximálne obmedziť riziká, že vykúpime vozidlo s nejako vadou,“ vysvetľuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.Vo všeobecnosti teda platí, že pri kúpe jazdenky je lepšie sa obrátiť na spoľahlivého domáceho predajcu, než na stávku naslepo pri kúpe auta v zahraničí, aj keď len z Českej republiky, ktorá môže byť vo finále riadne predražená. Ideálne je sústrediť sa na predajcu, ktorý na trhu pôsobí dosť dlhú dobu preto, aby bola overiteľná jeho história. Dôležité je podrobné preverenie vozidla ešte pred kúpou. „Záujemcovia o kúpu automobilu by si so sebou mali vždy zobrať aj mechanika, ktorý im pomôže auto prezrieť. Nemali by zabudnúť dať auto na zdvihák, pripojiť ho na diagnostiku a trvať na dostatočne dlhej skúšobnej jazde. V zmluve by mali vyžadovať garanciu legálneho pôvodu vozidla. Férový predajca im toto všetko umožní,“ uzatvára Topolová.Ponuka AAA AUTO na Slovensku obsahuje až 4000 vozidiel s garanciou legálneho pôvodu, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti. Vybraný automobil je možné previesť zákazníkovi na jednu zo štrnástich pobočiek po celej republike, ktorá mu je najbližšia.