Jazz Singer pred 90 rokmi znamenal revolúciu vo filmovom priemysle

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

New York/Bratislava 6. októbra (TASR) - Premiérou filmu Jazz Singer v hlavnej úlohe so spevákom a komikom Alom Jolsonom sa pred 90 rokmi 6. októbra 1927 v New Yorku v Spojených štátoch amerických (USA) začala éra zvukového filmu.Film bol nakrútený podľa rovnomennej divadelnej hry, ktorá sa dostala na javisko v roku 1925.Filmové štúdio Warner Brothers v roku 1926 riskantne investovalo spolu so spoločnosťou Western Electric pol milióna dolárov do zvukového systému Vitaphone. Harry Warner, jeden z bossov štúdia, dokonca dal do záložne manželkine šperky a rodinu presťahoval do malého apartmánu, aby mohol film zafinancovať. Systém Vitaphone použitý pri nakrúcaní filmu Jazz Singer znamenal finančný úspech – profit z investície bol tri a pol milióna dolárov a zo štúdia Warner Brothers sa naraz stala najprestížnejšia a najväčšia hollywoodska "továreň na sny".Hoci nešlo o prvý film so systémom Vitaphone na svete, bol to prvý dlhometrážny hollywoodsky zvukový film, v ktorom boli hovorené dialógy súčasťou dramatických scén. Avšak iba 25 percent filmu bolo synchronizovaných so zvukom. Boli v ňom použité aj obvyklé titulky.Na prvom odovzdávaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS) v máji 1929 štúdio Warner Brothers získalo čestného Oscara za zvukový film, ktorý znamenal vo filmovom priemysle revolúciu. Jazz Singer bol tiež nominovaný na Oscara v kategórii najlepšia adaptácia a najlepšie efekty, tieto ocenenia však nezískal.V roku 1996 sa Jazz Singer dostal do amerického národného registra filmov.