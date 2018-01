Je dobré aktualizovať si finančné plány a zároveň ich aj dodržiavať

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. januára (TASR) - Záujem urobiť si poriadok vo financiách prichádza najčastejšie spolu s novoročnými predsavzatiami, no málokto v ich napĺňaní vydrží až do konca roka. Dôvodom je nesprávne vytvorený návyk, ale aj nízka miera finančnej gramotnosti.Podľa Marianny Bojdovej, odborníčky na osobné financie z Partners Group SK, ak má byť domáci rozpočet zdravý počas celého roka, je nutné revitalizovať finančný plán.vysvetľuje Bojdová.Ako pomôcku uvádza pravidlo ideálnych finančných mier 10:20:30:40, ktoré odzrkadľuje zdravý domáci rozpočet. Znamená to, že 10 % z príjmu sa odloží na tvorbu krátkodobej rezervy, 20 % na vytváranie dlhodobých aktív, maximálne 30 % sa minie na mesačné splátky úverov a zo zostávajúcich 40 % sa zabezpečuje bežná spotreba, kam patrí strava, oblečenie, doprava, zábava a iné.radí Bojdová.Podľa nej finančný trh sa zo dňa na deň mení a finančné inštitúcie pravidelne prichádzajú s novými ponukami. Rovnako sa však menia aj príjmy, ciele či potreby.tvrdí odborníčka.