JE ROZHODNUTÉ: Majstrovský titul získala Banská Bystrica. V 7. finálovom zápase Tipsport ligy zdolala Trenčín

Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v siedmom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18 na ľade Dukly Trenčín 5:1 a obhájili titul majstra Slovenska. Pre "baranov" je to druhý titul v histórii klubu.



Skóre siedmeho finálového zápasu na Zimnom štadióne Pavla Demitru otvoril v 24. minúte z úniku Juraj Bezúch, z vedenia sa však domáci Trenčania dlho netešili. Réžie zápasu sa zhostil prvý banskobystrický útok - po 38 sekundách vyrovnal Eric Faille a o dve minúty neskôr otočil misky na stranu hostí Pavol Skalický. Bystrica v tretej časti výborne bránila, nedovolila domácim dostať sa do tlaku, naopak sama trestala brejkmi. Výhru "baranov" spečatili gólmi Guillaume Asselin, opäť Faille a Skalický. Faille sa tak stal s bilanciou 2+3 hrdinom rozhodujúceho finálového duelu.

HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Góly: 24. Bezúch (Radivojevič, Dlouhý) – 25. Faille (Skalický, Pretnar), 27. Skalický (Faille, Asselin), 52. Asselin (Faille), 55. Faille (Hrnka, Surový), 57. Skalický (Asselin, Faille). Rozhodovali: Baluška, Štefík - Tvrdoň, Šefčík, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané).

/konečný stav série: 3:4, B. Bystrica získala majstrovský titul/



Dukla Trenčín: Hiadlovský - Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík - Radivojevič, Sojčík, Bezúch - Hecl, Sádecký, Hossa - Varga, Ölvecký, Mikula - Hudec, Dlouhý, Švec - Deveaux

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Delisle, Brejčák, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Kubka, Sedlák, Trecapelli - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Hrnka, Hohmann - Bortňák, Surový, Giľak - Kabáč, Češík, Gabor

Niekoľko vzprúh mali domáci hokejisti už pred samotným zápasom. V hľadisku im držali palce dve klubové ikony Marián Gáborík s Mariánom Hossom, ďalšou bol beznádejne vypredaný "zimák". Treťou bol pohľad na oslabenú súpisku súpera, ktorému chýbali Patrik Lamper, Miloš Bubela, Marek Bartánus a Guillaume Gélinas.



Na snímke hlavný tréner HC'05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh v siedmom zápase finále play off Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 24. apríla 2018 v Trenčíne.

Foto: TASR/Marko Erd

Dukla začala lepšie a už po minúte zmaril veľkú šancu Mikulovi brankár Bystrice Lukáš. V 5. minúte fauloval Mihálik Šveca a Trenčín mal k dispozícii prvú presilovku. Tá však zostala nevyužitá a po nej sa čoraz viac osmeľovali aj hostia. Hra sa postupne vyrovnala, v útočných akciách sa striedali obe mužstvá, do desiatej minúty sa hra prerušovala minimálne. V polovici tretiny opečiatkoval Ďatelinka žŕdku Hiadlovského bránky a hostia si potom zvýšenou aktivitou vypýtali aj prvú presilovku. Trenčín ju nielenže prežil bez ujmy, ale Radivojevič dokonca po úniku mohol otvoriť skóre, chýbala mu však rýchlosť a aj presné zakončenie. Šťastie neprialo Dukle ani neskôr, Lukáš spoločne s obrancami vyriešil závar pred svojou bránkou. Skóre sa nemenilo ani v závere tretiny po úniku Hohmanna, ktorého vychytal Hiadlovský.V druhej tretine sa zápas ešte viac rozbehol. Veľké šance Bystričanov zostali nevyužité, keď proti Hohmannovi a Kabáčovi vytiahol výborné zákroky Hiadlovský. Po nich sa na opačnej strane dostal do rýchleho brejku Bezúch, ktorý z pravého kruhu prekonal presne mierenou strelou Lukáša - 1:0. Odpoveď hostí nenechala na seba dlho čakať. Po 38 sekundách Skalický z rohu nabil nekrytému Faillemu, ktorý strelou z prvej prepálil Hiadlovského. A to nebolo zo strany "baranov" všetko. V 27. minúte už viedli, keď si obaja hráči vymenili úlohy a po prihrávke Failleho spoza bránky poslal Bystricu do vedenia Skalický. Hostia sa ujali taktovky, Bortňák a Skalický mohli zvýšiť náskok, no brankár Dukly bol na mieste. Domácim robil problémy najmä bystrický pressing, v 36. minúte stroskotal na Hiadlovskom aj Asselin.

Na snímke zľava bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek, hokejisti Marián Gáborík a Marián Hossa počas siedmeho zápasu finále play off Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 24. apríla 2018 v Trenčíne.

Foto: TASR/Marko Erd

Prehľad doterajších majstrov - druhý titul pre Banskú Bystricu

V tretej časti Dukla v snahe o vyrovnanie zvýšila svoju aktivitu. Hostia však pozorne bránili a narúšali rozohrávku domácich, takže tí mali problémy s tvorivejším založením útoku. V 46. min Dukla ojedinele na dlhší čas zavrela súpera v pásme, Lukáš musel natiahnuť betón, keď Varga tečoval nahodenie Bohunického od modrej. Bystričania vyčkávali na brejky, v 48. minúte zostal sám pred Hiadlovským Bortňák, ktorý skúšal blafák, domáci brankár mu v poslednej chvíli stihol vypichnúť puk hokejkou. Ďalšie prečíslenie však už "baranom" vyšlo, Faille prihral ako na tácni Asselinovi, ktorý zvýšil na 3:1 pre hostí. Trenčania zúžili hru na tri formácie, ale už nenašli sily na zvrat. Štvrtý bystrický úder pridal v 55. minúte po ďalšej rýchlej akcii muž zápasu Faille, piaty pridal Skalický. Po záverečnej siréne tak mohli vypuknúť na ľade bystrické oslavy."Každý chcel byť prvý, každého to bude mrzieť, dnes aj zajtra. Spravili sme kus roboty, to prevyšuje všetko. Ľudia nám tlieskajú, aj keď sme rozhodujúci finálový zápas nezvládli. V Trenčíne sa kvalitne pracuje, výsledky tomu zodpovedajú, prehra mrzí, ale klady prevyšujú."



Klub HC'05 iClinic Banská Bystrica pribudol po druhý raz na zoznam slovenských hokejových majstrov. Vo finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 si "barani" poradili s Duklou Trenčín 4:3 na zápasy a obhájili majstrovskú trofej. Vlani sa Bystričania radovali z premiérového titulu, keď vo finále play off zdolali Nitru 4:1 na zápasy. Pre 40-ročného kouča mužstva Vladimíra Országha je to druhá veľká trofej v trénerskej pozícii.



V doterajšej histórii vybojovali najviac extraligových titulov Slovan Bratislava a Košice - zhodne osem. Trikrát získali majstrovskú trofej hráči Dukly Trenčín, dvakrát HKM Zvolen a Banská Bystrica a raz sa z nej radovali hokejisti MsHK Žilina a HK Nitra.

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa)

1994/1995: HC Košice (Ján Selvek)

1995/1996: HC Košice (Ján Faith)

1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter)

1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš)

1998/1999: HC Košice (Ján Selvek)

1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa)

2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš)

2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha)

2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler)

2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor)

2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha)

2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák)

2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger)

2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger)

2008/2009: HC Košice (Anton Tomko)

2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada)

2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada)

2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba)

2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula)

2013/2014: HC Košice (Anton Tomko)

2014/2015: HC Košice (Peter Oremus)

2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa)

2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh)

2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh)



Prehľad majstrov v jednotlivých sezónach:



1993/1994 Dukla Trenčín

1994/1995 HC Košice

1995/1996 HC Košice

1996/1997 Dukla Trenčín

1997/1998 HC Slovan Bratislava

1998/1999 HC Košice

1999/2000 HC Slovan Bratislava

2000/2001 HKM Zvolen

2001/2002 HC Slovan Bratislava

2002/2003 HC Slovan Bratislava

2003/2004 Dukla Trenčín

2004/2005 HC Slovan Bratislava

2005/2006 MsHK Žilina

2006/2007 HC Slovan Bratislava

2007/2008 HC Slovan Bratislava

2008/2009 HC Košice

2009/2010 HC Košice

2010/2011 HC Košice

2011/2012 HC Slovan Bratislava

2012/2013 HKM Zvolen

2013/2014 HC Košice

2014/2015 HC Košice

2015/2016 HK Nitra

2016/2017 HC '05 iClinic Banská Bystrica

2017/2018 HC '05 iClinic Banská Bystrica



Poradie podľa počtu počtu získaných extraligových titulov:



8 - HC Slovan Bratislava a HC Košice

3 - Dukla Trenčín

2 - HKM Zvolen, HC '05 iClinic Banská

Najproduktívnejším hráčom sezóny sa stal Coffman zo Zvolena

Najproduktívnejším hráčom hokejovej Tipsport Ligy 2017/18 sa stal útočník Zvolena Timothy James Coffman.

Na snímke Tim Coffman.

Foto: TASR





V súčte základnej časti a Kaufland play off získal 67 bodov (33+34) v 68 zápasoch.

Produktivita TL 2017/18 (základná časť + play off):



1. Tim Coffman (Zvolen) 68 33 34 67

2. Michal Krištof (Nitra) 60 19 46 65

3. Eric Faille (B. Bystrica) 71 28 36 64

4. Matej Paulovič (Nitra) 61 33 30 63

5. Branko Radivojevič (Trenčín) 62 24 38 62

6. Patrik Svitana (Poprad) 59 23 34 57

7. Cason Hohmann (B. Bystrica) 67 17 40 57

8. David Videlka (Detva) 61 19 34 53

9. Matúš Sukeľ (L. Mikuláš) 65 27 23 50

10. Rastislav Špirko (N. Zámky/Zvolen) 62 22 27 49

Víťazom ankety Zlatá korčuľa sa stal Branko Radivojevič

Útočník Dukly Trenčín Branko Radivojevič sa stal najužitočnejším hráčom Kaufland play off Tipsport Ligy v sezóne 2017/18. Tridsaťsedemročný hokejista si Zlatú korčuľu prevzal ako tretí Slovák. V doterajších piatich ročníkoch ankety triumfovali aj dvaja hokejisti zo zahraničia, Kanaďania Mathieu Corbeil a David Laliberté.

Branko Radivojevič.

Foto: TASR/Henrich Mišovič





Radivojevič odohral v tohtoročných vyraďovacích bojoch v drese Trenčína všetkých 17 zápasov. Štyri proti Popradu, šesť proti Zvolenu a sedem proti Banskej Bystrici. Nazbieral v nich 17 bodov za 8 gólov a 9 asistencií, z toho deväť bodov (4+5) získal vo finálovej sérii.

Prehľad držiteľov Zlatej korčule Tipsport Ligy:



2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)

2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)

2016 David Laliberté (HK Nitra)

2015 Gabriel Spilar (HC Košice)

2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)