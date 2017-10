JE ROZHODNUTÉ: Rakúsko oznámilo konečné výsledky parlamentných volieb

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker víta ministra zahraničných vecí a víťaza predčasných parlamentných volieb v Rakúsku Sebastiana Kurza pred dvojdňovým summitom hláv štátov a vlád členských krajín Európskej únie v Bruseli 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 20. októbra (TASR) - Víťazstvo Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) pod vedením 31-ročného Sebastiana Kurza priniesli nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v tejto alpskej republike.Oficiálne to vo štvrtok krátko pred polnocou potvrdil rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka, ktorý informoval vo Viedni o konečných výsledkoch volieb po zarátaní všetkých hlasov odovzdaných poštou, ako aj na základe voličských preukazov v iných volebných obvodoch, uvádza verejnoprávna televízna stanica ORF.Už v neskorých popoludňajších hodinách hlásili sčítanie všetkých hlasov zo spolkových krajín Korutánsko, Salzbursko, Tirolsko a Vorarlbersko, v skorých večerných hodinách k ním pribudli aj spolkové krajiny Burgenland, Dolné i Horné Rakúsko. Neskôr hlásilo záver sčítania i Štajersko.Do neskorých večerných hodín sa tak na sumarizáciu hlasov a zverejnenie konečných výsledkov muselo čakať vzhľadom na absenciu sčítaných hlasov z metropoly krajiny - Viedne.Ako uviedol Sobotka, ÖVP podporilo v nedeľu 31,47 percenta oprávnených voličov.Druhú priečku obsadila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 26,86 percenta hlasov pred Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorú volilo 25,97 percenta voličov.Cez štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti sa dostali ešte strana NEOS vďaka podpore 5,30 percenta voličov a Kandidátka Petra Pilza so ziskom 4,41 percenta hlasov.Zelených, ktorí budú v nasledujúcom volebnom období mimoparlamentnou stranou, volilo 3,80 percenta voličov.Z ostatných kandidujúcich strán nezískala žiadna ani len percento hlasov.Po zarátaní všetkých doteraz nezohľadnených platných hlasov sa volebná účasť zvýšila na 80 percent. Oproti voľbám z roku 2013 to znamená zvýšenie o 5,09 percentuálneho bodu.Ide o najväčší nárast volebnej účasti v novodobých dejinách Rakúska.