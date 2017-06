Je známa príčina odkladu koncertu kapely Elán

Skupina Elán

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) - Odklad sobotňajšieho koncertu slovenskej kapely Elán spôsobil chybný zvar hlavnej nosnej konštrukcie pódia, čím sa narušila statika. Vyplýva to z odborných posudkov statika a výrobnej spoločnosti."Bezpečnosť návštevníkov je našou najvyššou prioritou. Nikto z produkcie nechce pripustiť čo i len malé zanedbanie, ktoré by sa mohlo skončiť nešťastím - čo sa v minulosti v iných prípadoch už stalo. Som rád, rovnako ako aj kapela, že skutoční fanúšikovia to oceňujú. Tešíme sa na ďalšie stretnutia," uviedol v oficiálnom stanovisku manažér formácie Michal Čimera. Koncert, ktorý sa mal konať v sobotu v amfiteátri v Martine, sa bude konať 23. septembra.* vznikla v roku 1968, no debutový album Ôsmy svetadiel vydala až v roku 1981.Odvtedy uviedli na trh albumy ako napríklad Nie sme zlí (1982), Hodina slovenčiny (1985), Detektívka (1986), Nebezpečný náklad (1988), Rabaka (1989), Hodina pravdy (1997), Elán 3000 (2002) alebo Živých nás nedostanú (2014).Na konte majú tiež niekoľko kompilácií, živých nahrávok a albumov v anglickom jazyku. Kapela zvládla aj niekoľkoročnú prestávku, ktorú zapríčinila nehoda Joža Ráža v júni 1999. Po pauze sa Elánu podarilo odohrať koncert v Prahe, na ktorý prišlo až 80-tisíc ľudí. V roku 2007 skupina vypredala aj slávnu Carnegie Hall v New Yorku.Informácie pochádzajú od Romana Helcla z BrainZone Promotion a z archívu agentúry SITA.