Jeden z najznámejších Picassových obrazov vydražili za 45 mil. dolárov

New York 16. mája (TASR) - Jeden z najznámejších obrazov Pabla Picassa s názvom "Sediaca žena v modrých šatách" vydražili v noci nadnes v New Yorku za 45 miliónov dolárov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Na predmetnom portréte je zobrazená Dora Maarová, jedna z mnohých mileniek tohto španielskeho majstra. Maľba z roku 1939 bola počas druhej svetovej vojny ukoristená nacistami, zachránilo ju však francúzske hnutie Résistance.Podľa aukčného domu Christie's obraz získal nemenovaný kupca z USA, pričom pred šiestimi rokmi sa toto dielo predalo za 26 miliónov dolárov. Iný Picassov obraz "Alžírske ženy" sa v roku 2015 predal za rekordných 179 miliónov.Maarová a Picasso mali deväť rokov búrlivý vzťah. V čase vzniku daného obrazu mala ona 31 rokov, on 58. Ide o jeden z najlepších obrazov jeho stredného tvorivého obdobia, inšpirovaný láskou a silnou sexuálnou túžbou.