Jeden z popredných predstaviteľov Hamasu sa vážne zranil zbraňou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gaza 9. januára (TASR) - Jeden z popredných predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas je vo vážnom zdravotnom stave po tom, ako sa nešťastnou náhodou postrelil pri čistení vlastnej zbrane. Oznámilo to samotné hnutie, ktoré vo svojej správe citovala agentúra AP.Podľa prvých predbežných správ médií napojených na Hamas prišiel 62-ročný Imád al-Alámí o život prirodzenou cestou. Velenie Hamasu však následne oznámilo, že sa ťažko zranil pri nehode so zbraňou.Al-Alámí je bývalým členom politbyra Hamasu a naďalej patrí do najvyššieho vedenia tejto organizácie. Izrael ho vyhnal z Gazy v roku 1994. Väčšinu svojho exilu prežil v Sýrii až po návrat v roku 2012 po tom, ako sa Hamas stiahol zo svojej dlhoročnej základne v Damasku.Po vojne medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014 sa al-Alámí podľa svojich slov odišiel liečiť do Turecka na zranenia z vojny. Ich charakter sa zistiť nepodarilo.