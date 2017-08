Jeden z vrcholov roka:Mayweather favoritom i po zmene pravidiel v boxe

Americký boxer Floyd Mayweather, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 21. augusta (TASR) - Už len necelý týždeň delí priaznivcov športu od jedného z vrcholov tohto roka. V noci zo soboty na nedeľu sa v americkom Las Vegas uskutoční netradičný, no o to očakávanejší boxerský duel. Stretnú sa v ňom dosiaľ nezdolaný šampión v profesionálnom boxe Floyd Mayweather Jr. a jeden z najlepších MMA bojovníkov súčasnosti Conor McGregor.Zápas, ktorého realizácia sa spočiatku považovala za utópiu, spečatili obe strany podpisom zmluvy v júni tohto roka. Dôvodom pochybností bola predovšetkým rozdielnosť oboch športov a z toho plynúca otázka, pod akými pravidlami by sa súboj konal. Problémom bola tiež skutočnosť, že Mayweather si už v tom čase užíval športový dôchodok. Príznačnou pre súboj amerického pästiara a jeho írskeho vyzývateľa bola a stále je široká polemika medzi odbornou i laickou verejnosťou ohľadne šancí McGregora, pre ktorého to bude premiéra v profesionálnom boxe. Hoci v najprestížnejšej MMA organizácii UFC ovládol hneď dve hmotnostné kategórie a v jeho prospech by mal hovoriť aj 11-ročný vekový rozdiel, duel sa uskutoční v domovskom športe 40-ročného Mayweathera. A v ňom Američan, považovaný za jedného z najlepších boxerov všetkých čias, v doterajších 49 zápasoch nespoznal trpkosť prehry.Mayweather pôsobil profesionálne medzi šestnástimi povrazmi od roku 1996, o dva roky neskôr získal prvý titul majstra sveta v superperovej váhe. Celkovo absolvoval v profiringu 387 kôl, kým počet kôl McGregora v oktagone sa nateraz zastavil na čísle 37. Američan s prezývkami "Money" či "Pretty Boy" je známy svojou vycibrenou defenzívou a skvelým pohybom v ringu a zrejme aj to ho viedlo k sebavedomému iniciovaniu následne schválenej úpravy pravidiel, podľa ktorej sa v dueli použijú menšie 8-uncové rukavice namiesto, pre ľahkú strednú hmotnostnú kategóriu bežne používaných, 10-uncových.komentoval Mayweather prekvapujúci návrh.McGregor, ktorý v doterajšej MMA kariére prehral trikrát, pričom 18 z 21 víťazných zápasov ukončil pred limitom, si zmenu pravidiel pochvaľuje.uviedol pre zámorské médiá "The Notorious". Pripustil však, že menšie rukavice predsa len zvýhodnia viac jeho a upravil preto svoju predikciu, podľa ktorej plánoval ukončiť zápas knokautom vo štvrtom kole:Napriek Írovým tradične sebavedomým vyhláseniam zostáva favoritom stávkových kancelárií Mayweather. Jeho jednoznačný triumf predpovedá aj väčšina boxerských odborníkov a niekdajších velikánov ako Roy Jones Jr. či Mike Tyson.vyhlásil ešte koncom júla Tyson, s ktorého tvrdením sa v značnej miere stotožňuje aj Jones Jr.:Zápas McGregora s Mayweatherom, vypísaný na dvanásť trojminútových kôl, sa uskutoční pod hlavičkou Športovej komisie štátu Nevada (NSAC) v hmotnostnej kategórii do 69,85 kilogramu v T-Mobile Arene s kapacitou približne 20.000 divákov. Ringovým rozhodcom zápasu bude ostrieľaný Robert Byrd, bodovými Guido Cavalleri, Burt Clements a Dave Moretti. Analytici predpokladajú, že zápas sa stane najziskovejším podujatím v histórii bojových športov. Celkový výnos z predaja vstupeniek, vysielacích práv, PPV prenosov a sponzorských zmlúv by mal atakovať hranicu 500 miliónov amerických dolárov.