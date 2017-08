Jeden zo zadržaných potvrdil plánovanie veľkých útokov v Barcelone

Na kombosnímke štyria útočníci, ktorí spáchali v auguste 2017 teroristické útoky v Katalánsku. Na kombosnímke druhý zľava Mohamed Houli Chemlal. Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Madrid 22. augusta (TASR) - Jeden zo štyroch zadržaných členov teroristickej bunky z Katalánska, 21-ročný Mohamed Houli Chemlal dnes pred vyšetrujúcim sudcom v Madride priznal prípravu bombových útokov na ciele v Barcelone vrátane katedrály Sagrada Família a ďalších významných objektov katalánskej metropoly.S odvolaním sa na justičné zdroje o tom informovali internetové vydania denníkov El Mundo a El País.Podľa nich Chemlal označil za ideológa skupiny zosnulého imáma z Ripollu a konštatoval, že osobne sa o plánoch útokov dozvedel pred dvoma mesiacmi.Chemlal je tým z teroristov, ktorý utrpel pri explózii v Alcanare zranenia, s ktorými skončil napokon v rukách polície.Po jeho výsluchu vyšetrujúci sudca Fernando Abreu vypočul dnes aj troch ďalších zadržaných - Drissa Oukabira, Mohammeda Aallu a Salaha el Kariba.Driss Oukabir poprel údajné členstvo v teroristickej bunke a konštatoval, že nevedel ani o tom, na aký účel bude využitá prenajatá dodávka.Mohammed Aalla vypovedal, že jeho motorové vozidlo typu Audi A3 využité pri útokoch v Cambrilse mu odcudzili.Salah el Karib zasa uviedol, že jediným jeho zámerom pri nákupe dvoch leteniek pre dvoch členov teroristickej bunky bolo zarobiť na tom, vyplýva z dostupných informácií s odvolaním sa na nemenovaných informátorov.Španielska polícia ešte počas víkendu potvrdila, že teroristi, ktorí majú na konte štvrtkový útok z Barcelony i následný pokus o útok v letovisku Cambrils, chceli tri prenajaté dodávky naplniť trhavinou a mali v úmysle zaútočiť nimi buď paralelne alebo s minimálnym časovým odstupom na tri ciele v katalánskej metropole.Hlavným cieľom teroristov bola údajne svetoznáma katedrála Sagrada Família, dielo budované podľa návrhov architekta Antoniho Gaudího (1852-1926), ktoré je jedným zo symbolov Barcelony a ktorého dokončenie je naplánované na rok 2026. Práve v jej priestoroch sa v nedeľu konal spomienkový obrad a omša za obete za účasti kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie, ako aj premiéra Mariana Rajoya.Druhým cieľom teroristov bola najznámejšia ulica mesta La Rambla, kde napokon útok aj realizovali s využitím dodávky vrážajúcej do chodcov. Aj tam by však auto naložené trhavinou zrejme spôsobilo ešte tragickejšie následky.O treťom cieli ešte vyšetrovatelia nemali istotu. Javilo sa im však pravdepodobné, že by sa ním bola stala zábavná štvrť pri barcelonskom prístave, ktorú navštevujú hlavne mladí ľudia a turisti a v ktorej sa nachádza množstvo nočných podnikov predstavujúcich trne v očiach radikálnych islamistov.Informácie o faktickom pláne A, ktorý teroristi nahradili realizovaným plánom B, priniesli exkluzívne s odvolaním sa na zdroje vyšetrovateľov španielske internetové noviny El Espaňol.Pôvodný plán teroristov zničila stredajšia explózia v dome v Alcanare, ktorú pôvodne považovali vyšetrovatelia za nešťastnú udalosť. Po útoku v Barcelone však vyšli najavo súvislosti a fakt, že práve tento dom bol zrejme miestom výroby náloží teroristov a ich útočiskom.Bunka tam skladovala najmenej 120 plynových fliaš, navyše tam objavili i stopy trhavín TATP, ktorú iní teroristi využili už v minulosti pri útokoch v Londýne i v Paríži, ako aj biologické stopy troch osôb.Teroristické aktivity bunky boli podľa obsahu dnešných výpovedí pred vyšetrujúcim sudcom financované z predaja šperkov.Popri štyroch zadržaných boli súčasťou teroristickej bunky piati muži, ktorých polícia zastrelila v letovisku Cambrils, kde v piatok pri útoku autom prišla o život jedna žena.Dvaja ďalší vrátane pravdepodobnej hlavy bunky imáma Abdelbakiho Es Sattyho zahynuli pri explózii v dome v meste Alcanar ležiacom juhozápadne od Barcelony ešte v stredu večer.Posledným z tejto skupiny teroristov na slobode bol Younes Abouyaaqoub. Tohto medzinárodne hľadaného 22-ročného Maročana v pondelok zastrelili policajti pri obci Subirats západne od Barcelony. Práve on šoféroval dodávku, s ktorou vo štvrtok vrážal do ľudí na rušnej barcelonskej ulici La Rambla, pričom najmenej 13 z nich zabil a viac ako 120 zranil. Potom ukradol auto a jeho vodiča dobodal na smrť.