Jedenásťročný školák zmaril svoj únos. Kopol únoscu do tváre a ušiel

Viedeň 26. septembra (TASR) - Jedenásťročnému chlapcovi sa dnes v obci Weyer v hornorakúskom okrese Steyr-vidiek podarilo zrejme zabrániť vlastnému únosu.Školáka sa pokúsil stiahnuť do čierneho vozidla typu Mercedes neznámy čiernovlasý muž vo veku 20-25 rokov vysoký 180-185 cm. Po ňom, ako aj po automobile so slovinským evidenčným číslom, sa od pondelkovej popoludňajšej udalosti intenzívne pátra. Polícia požiadala o podnety aj širokú verejnosť.Chlapec sa intenzívne bránil, napokon kopol muža do tváre a unikol do neďalekej Hudobnej školy, kam smeroval popoludní na hodinu. Učitelia to krátko po tom, čo im rozrušený chlapec porozprával svoj čerstvý zážitok, oznámili na políciu.Informoval o tom dnes rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Hovorca hornorakúskej polície dnes pochválil školáka, že postupoval vo všetkom správne a navyše dokázal poskytnúť kriminalistom aj dobrý popis hľadaného muža.