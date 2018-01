Jediná väzenská nemocnica na Slovensku získala prestížne ocenenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Jediná väzenská nemocnica na Slovensku - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín (ÚVTOS) pre odsúdených a obvinených získala pred pár dňami prestížne ocenenie.Na jubilejnom 10. ročníku slávnostného udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 sa nemocnica umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii Malá firma. Do tejto kategórie spadajú spoločnosti, ktoré majú ročne do 100 zverejnených ponúk a získali minimálne 17 hodnotení od uchádzačov, informoval v utorok riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.Do koncoročného rebríčka za minulý rok sa kvalifikovalo 339 firiem z celkového počtu 8239, čo je najviac firiem zo všetkých kategórií.Okrem 17 ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody je Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín jediným osobitným väzenským zariadeným zabezpečujúcim poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre väznené osoby na Slovensku. Jej základom je stará sedriálna väznica z roku 1912, ktorá svojmu účelu slúžila až do roku 1960.V rokoch 1975-1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. V nemocnici je systemizovaných 264 funkčných miest príslušníkov zboru a 60 zamestnancov zboru.Celková kapacita väzenskej nemocnice a ústavu je 359 miest, z toho kapacita lôžkovej časti nemocnice je 177 lôžok (psychiatrické oddelenie, interné oddelenie, neurologické oddelenie, pľúcne oddelenie a 12 lôžok na chirurgickom oddelení, ktoré je súčasťou Fakultnej nemocnice v Trenčíne.