Jedinečný festival zdravého životného štýlu a pozitívnej energie už čoskoro v Bratislave Foto: Festival FITFEST Foto: Festival FITFEST

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (OTS) - Poznáte to, keď ste stále v jednom kole a potrebovali by ste, aby deň mal o 12 hodín viac? V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy sú na nás kladené vysoké nároky najskôr v škole, potom v práci, v osobnom živote, si človek potrebuje nájsť čas aj sám na seba. Je dôležité, aby ste sa o seba starali nielen zvonku, ale aj zvnútra. Preto je potrebné, aby sme si udržali zdravú myseľ a rovnako aj telo. Ako na to, sa dozviete na jedinečnom festivale zdravia, ktorý spája 4 najdôležitejšie piliere zdravého životného štýlu, a tými sú šport, zdravie, myseľ a jedlo. Festival FITFEST , na ktorom nájdete všetko ohľadom zdravého životného štýlu a myslenia, bude spojením tých najlepších vibrácii, pozitívnych myšlienok a dozviete sa na ňom, ako správne a zdravo narábať so svojím telom. Vek tu samozrejme nezohráva žiadnu rolu a na svoje si prídu deti, tínedžeri, dospelí ľudia a aj tí skôr narodení.sa môžete tešiť na skvelý hudobný a tanečný program, kde sa vám predstavia tí najmenší, ale aj hudobníci, ktorých poznáte z televíznej obrazovky. Rovnako budú počas celého festivalu vedené rôzne prednášky od lekárov, na ktorých prebehne aj živá diskusia a vďaka nej sa môžete spýtať, čo vás naozaj trápi a zaujíma. Nebudú chýbať ani zdravotnícke zóny, kde vám zadarmo spravia kompletné vyšetrenie.bude venovaná najmä vášmu telu. Ak ste pokojný typ, ktorý si rád pri cvičení pretriedi myšlienky, festival vám počas celého trvania ponúka priestor pre jógu s profesionálnym učiteľom. Pre tých akčnejších tu budú rôzne pohybové aktivity, ktoré rozprúdia vaše telo a naštartujú myseľ. Samozrejmosťou sú aj rôzne hry pre deti, cirkus a ďalší program.Okrem tohto ponúkne festival množstvo sprievodných aktivít, stánky so zdravou kuchyňou, fresh nápojmi, rôzne ochutnávky, informácie o zdravom životnom štýle, kozmetiku, či zdravotné poradenstvo. Chýbať nebudú ani súťaže o skvelé „fitfest“ ceny. Všetky potrebné informácie a rôzne súťaže nájdete na stránke www.fitfest.sk