Jediný výstup ruských kozmonautov do vemíru v roku 2017 je ohrozený

Moskva 17. januára (TASR) - Jediný výstup ruských kozmonautov do voľného vesmíru naplánovaný na tento rok je ohrozený. Skafander novej generácie Orlan-MKS, ktorý pri tom mal byť použitý, mala totiž na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraviť nákladná loď Progress MS-04, ktorá však pred vyše mesiacom havarovala.Výstup ruských kozmonautov do vesmíru sa mal uskutočniť aj kvôli testovaniu nových skafandrov. Podľa výkonného riaditeľa agentúry Roskosmos pre pilotované lety Sergeja Krikaľova iné naliehavé dôvody pre misiu ruských kozmonautov mimo ISS zatiaľ nie sú.Dodal, že prvý nový skafander dopraví nákladná loď Progress MS-05 na ISS už vo februári a ďalší pri nasledujúcom lete.Krikaľov informoval, že na ISS sa momentálne nachádzajú skafandre predchádzajúcej generácie Orlan-MK, ktoré ruskí kozmonauti môžu v prípade nutnosti použiť tiež.Ako spresnila agentúra RIA Novosti, výstup ruských kozmonautov do voľného vesmíru bol pôvodne naplánovaný na polovicu tohto roku. Ich úlohou malo byť čistenie jedného z osvetľovacích telies na ruskom segmente ISS, ďalej demontáž zariadenia so vzorkami vystavenými vplyvu vesmírneho priestoru, oprava antény na obslužnom modeli Zviozda (Zvezda) a štart prvej ruskej nanodružice Kubsat (CubeSat), ktorej korpus vytlačili na 3D tlačiarni na Tomskej polytechnickej univerzite.Nákladná loď Progress MS-04 havarovala 1. decembra 2016 v 382. sekunde od štartu nosnej rakety Sojuz-U z kozmodrómu Bajkonur. Nákladná loď viezla na ISS 2,5-tonový náklad.