Jediným riešením situácie na Kórejskom polostrove je dialóg,tvrdí Čína

Juhokórejčania sledujú v televízii záznam o balistickej strele, ktorú vypustila Severná Kórea, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 4. júla (TASR) - Čína vyzýva na "pokojný dialóg a konzultácie", čo považuje za jediný spôsob, ako vyriešiť situáciu na Kórejskom polostrove. Peking pritom nesúhlasí so severokórejským porušovaním zmluvných dohôd Bezpečnostnej rady OSN súvisiacich s využitím raketovej a balistickej technológie. Uviedol to dnes hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang niekoľko hodín po tom, ako Severná Kórea vyhlásila, že úspešne otestovala svoju prvú medzikontinentálnu balistickú raketu.Podľa hovorcu sa Čína bude aj naďalej snažiť o vyriešenie tejto záležitosti. Peking dúfa, že všetky strany prejavia zdržanlivosť a vyhnú sa podnikania akcií, ktoré by situáciu eskalovali.Severokórejská štátna televízia v špeciálnom oznámení uviedla, že odpálenie rakety Hwasong-14 osobne pozoroval vodca KĽDR Kim Čong-un. Raketa podľa štátnej televízie dosiahla výšku 2802 kilometrov a za 39 minút - kým zasiahla cieľ v Japonskom mori - preletela 933 kilometrov. Podľa severokórejskej Akadémie obranných štúdií tento test medzikontinentálnej rakety znamená "posledný krok" k vytvoreniu "sebavedomého a mocného jadrového štátu, ktorý môže udrieť kdekoľvek na Zemi".Južná Kórea vyšetruje možnosť, že išlo o medzikontinentálnu balistickú raketu, avšak podľa Amerického veliteľstva v Tichomorí (USPACOM) išlo o balistickú strelu stredného doletu. Hlavný tajomník japonského vládneho kabinetu Jošihide Suga odmietol komentovať, o aký typ rakety mohlo ísť - s tým, že Tokio "starostlivo analyzuje maximálnu dĺžku tohto letu". Agentúra AP konštatuje, že bude ťažké potvrdiť mnoho detailov, kým nezávislí experti nevyzdvihnú a nepreskúmajú časti tejto rakety.Juhokórejský prezident Mun Če-in varoval v reakcii na raketový test Severnú Kóreu, aby neprekročila "červenú čiaru" a aby prestala so svojimi provokáciami. Nespresnil pritom, akým dôsledkom by komunistický štát čelil, keby červenú čiaru prekročil.uviedol a dodal, že jeho vláda sa bude odhodlane zaoberať severokórejskými provokáciami v úzkej spolupráci s medzinárodným spoločenstvom a bude pokračovať v spoločnej obrannej spolupráci s USA. V tejto súvislosti vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala voči KĽDR represívne opatrenia.Nemenovaný juhokórejský predstaviteľ však pre agentúru Jonhap uviedol, že aj napriek najnovším provokáciám sa politika jeho krajiny, vyzývajúca na obnovenie dialógu s Pchjongjangom, nezmenila.