Jedna osôb zadržaných vo Francúzsku prisahala vernosť Islamskému štátu

Montpellier 10. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo vnútra dnes potvrdilo, že dnešným zadržaním štyroch ľudí v oblasti mesta Montpellier sa podarilo predísť realizácii plánu na spáchanie atentátu. Hrozba atentátu bola bezprostredná, informovala televízia BFMTV.Zadržanými sú traja muži vo veku 21, 27 a 34 rokov a 16-ročné dievča, ktoré pred niekoľkými dňami nakrútilo na video prísahu vernosti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).Momentálne je na štvoricu zadržaných uvalená vyšetrovacia väzba, ktorá môže trvať 96 hodín.Jeden z nich - 21-ročný muž - je podozrivý, že mal v úmysle spáchať vo Francúzsku samovražedný útok. V novembri 2015 sa pokúsil odcestovať do Sýrie. Je partnerom zadržanej tínedžerky, s ktorou mal čoskoro uzavrieť cirkevný sobáš. Hneď po ňom mal spáchať atentát.Mladá žena plánovala tesne pred útokom odcestovať do Sýrie, kde s ňou mali zaobchádzať ako s vdovou po mučeníkovi.Najstarší z trojice mužov je polícii známy, keďže ho sledovala pre jeho radikalizáciu. Bol "tútorom" spomínaného páru a mal kontakty v Sýrii. Podľa francúzskych médií práve on pomohol tínedžerke zaobstarať si falošný pas a pripraviť cestu od Sýrie.Rola posledného z trojice mužov v celej kauze zatiaľ nie je jasná. Podľa televízie BFMTV sa v čase policajnej razie nachádzal v jednom z bytov, ale je možné, že s prípravou útokov nemá nič spoločné.Podľa policajných vyšetrovateľov sa mal atentát odohrať na niektorom z turistami vyhľadávaných miest v Paríži. Polícia zatiaľ nespresnila presný terč či terče útoku, uviedla BFMTV.Počas domových prehliadok v troch bytoch polícia našla 71 gramov výbušniny TATP. Toto množstvo síce nestačí na výrobu tzv. opasku samovražedného atentátnika, ale pri výbuchu môže napáchať veľké škody.V jednom z bytov bolo vybudované laboratórium na výrobu tejto látky, známej aj pod názvom Satanova matka. V byte boli zásoby acetónu, peroxidu vodíka a kyseliny sírovej - ide o tri zložky potrebné na výrobu tejto výbušniny obľúbenej v radoch IS napriek tomu, že je veľmi nestabilná, keďže je citlivá na teplo, nárazy a trenie a je pri nej veľké riziko samovoľného výbuchu.Počas domových prehliadok polícia zhabala aj počítačové vybavenie.Skupinu podozrivých osôb sa podarilo polícii odhaliť vďaka ich aktivitám na sociálnych sieťach.K zadržaniu podozrivých došlo len deň po tom, ako sa v médiách objavila správa, že okolo spodnej časti parížskej Eiffelovej veže, jednej z najznámejších pamiatok sveta, vyrastie ochranná sklenená stena. Cieľom tohto opatrenia je lepšia ochrana pred prípadnými teroristickými útokmi.Francúzska polícia pred týždňom zadržala muža z Egypta, ktorý v blízkosti parížskeho Múzea Louvre zaútočil na vojenskú hliadku. Muž počas policajného výsluchu kategoricky odmietol tvrdenie, že mal v úmysle spáchať atentát. Šlo mu údajne o výlučne symbolické a pacifistické gesto - útok na niečo výsostne francúzske, ktorým chcel odsúdiť účasť francúzskych lietadiel na bombardovaní Sýrie. Vyhlásil, že nemal v úmysle usmrtiť vojakov, ktorí v rámci operácie Sentinelle hliadkujú v uliciach francúzskych miest, najmä v blízkosti tzv. citlivých objektov - chcel len posprejovať diela vystavené v Louvri.